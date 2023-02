Viele US-amerikanische Flughäfen haben in den letzten Jahren ihr Digital Signage kräftig aufgerüstet: Informationssysteme verarbeiten Flugdaten in Echtzeit und Werbescreens erreichen Reisende an Touchpoints mit maximaler Aufenthaltsdauer. Aber auch kreatives Signage wird fester Bestandteil: Wird in den USA ein Terminal neu gebaut, geben Flughafenbetreiber große Summen für digitale Kunst aus. Das neu renovierte Terminal A des Newark Liberty International Airport (EWR), das Ende 2022 eröffnete, ist keine Ausnahme: Ein DooH-Netz mit Millionen jährlicher Kontakte und eine Kollektion digitaler Kunst. Sowohl die Werbescreens als auch das kreative Signage installierte der Integrator Electrosonic. Die Screens stammen von Nanolumens.

Clear Channel Airports als Vermarkter

Teil der 2,7-Milliarden-USD-Renovierung sind die 74 neuen DooH-Screens, die von Clear Channel Airports vermarktet werden. Teil des 12-Jahres-Vertrags zwischen Clear Channel und dem Flughafenbetreiber – The Port Authority of New York and New Jersey – ist auch die Modernisierung der beiden anderen New Yorker Flughäfen JFK und SWF. Zusammen bilden die drei Flughäfen das größte Netzwerk an Airport-DooH in den USA.

DooH-Sonderformat: der Regenschirm

Highlight des EWR-Netzwerks ist der sogenannte „Umbrella“ – ein gewölbter LED-Screen, der von der Decke hängt. Er zeigt Inhalte auf beiden Seiten an, und auch für Passanten, die direkt darunter stehen. Außerdem besteht das DooH-Netz aus 54 LCD-Displays, aus zwei gebogenen LED-Wänden und 16 digitalen Säulen. Zusätzlich ist ein 22 Meter langer Willkommens-Screen an der Fassade in Planung. Zu den ersten Werbetreibenden dieses Netzwerks gehören Audible, Rutgers University and Atlantic Health System.

Moment Factory entwirft Multimedia-Konzept

Auch die Kunst- und Unterhaltungsinstallationen des Terminals sind digital. Das kreative Konzept heißt „Digital Journey of Surprises“ und besteht aus einer Reihe an Multimedia-Installationen, die das Kreativstudio Moment Factory entwarf. Neben Lösungen in den Flughäfen Hong Kong, Singapur und LA ist Moment Factory auch für die gigantische LED-Fassade des Resorts Worlds in Las Vegas bekannt. Für das Multimedia-Ökosystem entwickelte das Kreativstudio eine eigene Software und Inhalte für mehrere Jahre.

Der Innovationswald aus LED-Säulen

Die digitale Reise beginnt mit einem Willkommensbanner und geht weiter mit acht LED-Säulen, die den „Forest of Firsts“ bilden. Der Display-Wald soll eine Hommage an den Innovationsgeist des Staates New Jersey sein. Die Gate-Anzeigen sind in LED-Pylonen integriert, die eine Mischung aus Fluginformationen, Einsteigehinweisen und Anekdoten über New Jersey abspielen. Für die Ankunftshalle entwarf Moment Factory eine Skulptur aus den Buchstaben NY, die auf einer Insel in Form des Staates steht.