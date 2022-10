Vom Passagier-Management bis zur digitalen Unterstützung an der Rampe: Screens und Displays an Flughäfen erfüllen immer mehr geschäftskritische Aufgaben. Ein Beitrag von Dave Haynes.

Jeder, der sich über den Stand der Digital Signage-Technologie und neue Anwendungen informieren will, erhält viele Hinweise und Ideen, wenn er einen großen Flughafen besucht – insbesondere solche, die gerade umfassend renoviert und erweitert werden.

Business Critical im invidis-Jahrbuch Dieser Artikel wurde von Dave Haynes von Sixteen-Nine verfasst, dem Contentpartner von invidis. Er ist Teil unseres Jahrbuch-Specials „Business Critical“, das verschiedene Verticals beleuchtet, in denen Digital Signage mittlerweile geschäftskritisch geworden ist. Laden Sie sich hier das gesamte invidis Jahrbuch 2022 herunter.

Fluginformations- und Abflug-Gate-Anzeigen in Flughäfen gehörten zu den ersten weit verbreiteten Anwendungsfällen für datengetriebene Anzeigen, die bis in die Zeit der CRT-Monitore zurückreichen. Heute dienen datengesteuerte Screens dazu, Ankunfts- und Abfluginformationen in Echtzeit zu übermitteln und dem Bodenpersonal, das die Flüge abfertigt, wichtige Status- und Zuweisungsinformationen bereitzustellen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Beispiele, wie Digital Signage an Flughäfen geschäftskritische Prozesse unterstützt – gerade in Zeiten von akutem Personalmangel beim Bodenpersonal.

Los Angeles und New York rüsten auf

Im April 2022 schloss die US-Fluggesellschaft Delta Airlines die umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an den Passagier- und Betriebsbereichen des Los Angeles Airports ab. Das auffälligste Element war ein 80 Meter langes, horizontales LED-Videoband von Nanolumens, das sich über die Wand hinter den Check-in-Schaltern spannte. Das Display präsentiert die Marke der Fluggesellschaft mit Hilfe eines eigens entwickelten Kreativdesigns, nutzt Datenebenen zur Anzeige von Abflugdaten in Echtzeit und bietet Orientierungshilfen für die zunehmend auf Selbstbedienung basierenden Abfertigungs- und Gepäckprozess.

Hinter den Kulissen setzt Delta so genannte Ramp Information Display Screens ein – kurz RIDS –, die mit den operativen Systemen verbunden sind und Echtzeitdaten für das Bodenpersonal an zeigen. Ryan Taylor, der rund 1.800 Screens in Deltas Flughafennetz verwaltet, vergleicht diese Anzei gen mit digitalen Armaturenbrettern: „Die Mitarbeiter an der Rampe, die das Gepäck einladen und das Flugzeug warten, haben RIDS-Displays, die ihnen eine Vielzahl von Daten über bestimmte Flüge liefern, auch ohne Zugang zu Computern. Ein Display an der Rampe zeigt an, wohin der Flug geht, wie viele Gepäckstücke noch verladen werden müssen oder wie viele Passagiere es insgesamt sind. All diese Daten, die den Betrieb unterstützen, wirken sich sehr positiv auf die Arbeitsweise der Fluggesellschaft aus.“

Auch der New Yorker Flughafen La Guardia hat eine Komplettüberholung des Terminal B hinter sich, bei der digitale Displays eine zentrale Rolle spielen, zum Beispiel beim Eingang zum Sicherheitsbereich.

Besseres Boarding

Die brasilianische Fluggesellschaft Azul Airlines setzt dynamische Überkopfprojektionen und Sensoren des brasilianischen IT-Dienstleisters Pacer ein, um das Boarding an den Gates zu verbessern und zu beschleunigen. Die Idee besteht darin, das Einsteigen auf der Grundlage von Sitzplatzzuweisungen zu ermöglichen, die auf den Boden projiziert werden und sich im Laufe des Einsteigens nach vorne verschieben.

Wenn Sie also in Reihe 17C sitzen und diese Reihe aufgerufen wird, gehen Sie hinein und folgen der sich verschiebenden, projizierten Box auf ihrem Weg zur Tür und zum Flugsteig.

Azul nennt das System „Azul Blue Carpet“, und das Marketingmaterial von Pacer suggeriert, dass die Einsteigegeschwindigkeit um bis zu 60 Prozent verbessert werden kann.

Ein Displays für viele

Erst kürzlich wurde am Flughafen Detroit von Delta Airlines ein Display installiert, das dank einer speziellen Pixeltechnologie verschiedene Informationen für einzelne Passagiere anzeigt. Mittels der Daten des Security-Check-ins werden für jeden einzelnen Fluggast individuelle Reiseinformationen angezeigt.

Stetige Innovation

Die Digital Signage-Technologie ist heute ein zentraler Bestandteil des Flughafenbetriebs, sowohl in den öffentlichen Bereichen als auch im Back-of-House-Bereich. Aufgrund der dynamischen, hochgradig variablen Natur von Flughäfen – wo raues Wetter, Pannen oder Personalmangel Chaos auslösen können – eignen sie sich ideal für automatisierte und omnipräsente Nachrichten.

Es handelt sich außerdem um Räume, die ständig modernisiert werden, über ein großes Kapitalbudget verfügen und davon profitieren, dass das Gesamterlebnis des kommerziellen Flugverkehrs stetig verbessert werden soll. Wenn Sie sehen wollen, wo die Digital Signage-Branche steht und wohin sie sich entwickelt, buchen Sie einfach einen Flug.