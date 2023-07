Wenig überraschend und analog zu Milchprodukten und Würstchen bei Penny in dieser Woche, wären die wahren Kosten für Digital Signage erheblich höher als der Kaufpreis der Hardware, wenn die Umweltverschmutzung miteinbezogen würde. invidis untersucht zur Zeit zusammen mit dem französischen Digital Signage Verband und verschiedenen Experten die wahren Umweltkosten für Displays, LED, Mediaplayer & Co bis hin zum Kabel und den Serverkosten. (siehe auch aktuelles invidis Jahrbuch)

Unsere Berechnungen sind noch nicht ganz fertig, doch erste Indikatoren können wir bereits heute veröffentlichen. Die gesamte Kalkulation stellen wir im Herbst im Rahmen des Green Signage Handbook und eines Online-Kalkulators vor.

Bei einem 55“ Displays kommen bei einer Lebenszyklus-Betrachtung auf Basis wahrer Umweltkosten (Klima, Wasser und Gesundheit) einige hundert Euro zusammen. Bei Digital Signage Einstiegsserien würden sich bei Umweltvollkosten der Preis für ein Display somit fast verdoppeln. Ganz ähnlich wie der Lindenhof Maasdamer Käse bei Penny in dieser Woche: statt normalen Verkaufspreis von 2,49 Euro kostet der Käse zu wahren Kosten 4,84 Euro.

invidis Kommentar

Die wahren Kosten von Digital Signage Displays oder LED-Cabinets unterscheiden sich nur in Details von anderer IT-Hardware, Smartphones oder Cloud-Dienstleistungen. Die Umweltbelastung der Komponenten und insbesondere die Gewinnung seltener Erden bleibt ein grundsätzliches Problem, Net Zero Transporte und Produktion in Europa können die Umweltbelastung erheblich verringern. Auch wird das Recycling zukünftiger Displaygenerationen einfacher und somit eine Weiterverwendung ausgewählter Komponenten und Materialien möglich.

Der einfachste Hebel für eine Reduktion der Umweltkosten von Digital Signage Netzwerken ist eine längere Nutzung der Screens über die üblichen fünf Jahre hinaus.