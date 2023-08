Ein heftiger tropischer Regenschauer unterbricht die Retail-Safari entlang Singapores Einkaufsmeile Orchard Road. Unterschlupf finde ich in einem großen Elektronikmarkt der in den ehrwürdigen ehemaligen Robinson Departmentstore eingezogen ist. Samsung präsentiert aufwändig die neuen extrem matten The Frame Displays, die in der neuesten Generation ohne jegliche Spiegelung extrem verlocken. Besser haben Fotos und Kunst noch nie auf einem Screen gewirkt. Auch für Digital Signage können wir uns viele Einsatzszenarien vorstellen. Es muss bei professionellen Screens nicht immer alles glänzen: FIDS-Displays, QSR-Menüboards und viele andere Informationslösungen könnten von extrem matten Displays profitieren.

Energiesparen schon in der Werkseinstellung

Gut lesbar neben den ausgestellten Displays sind Energieangaben ähnlich zum EU-System. Doch in Singapore weisen die Energielabel auch die jährlichen Stromkosten aus. Dank vergleichsweise günstiger Strompreise (Malaysia 0,044 EUR, Singapore 0,216 EUR und Deutschland 0,563 EUR – Quelle: Global Petrol Prices Juni 2023) lassen sich die jährlichen Betriebskosten nicht nur in kW/h darstellen. In Deutschland wären die Stromkosten fast dreimal so hoch.

Neben Transparenz entdeckten wir auch Samsungs neueste Energiesparfunktionen, die bis zu 23 Prozent Ersparnis liefern sollen. Sensoren messen das Umgebungslicht und die Präsenz vor dem Screen und reduzieren situationsbedingt die Helligkeit des Backlight. Auch der Content wird in Real-Time analysiert und das Backlight bei dunklen Szenen reduziert. Neu ist, dass viele der Einstellungen jetzt bereits Werkseinstellungen sind und dass sie leicht per App angepasst werden können.

Features in Werkseinstellungen und Eco-Presets wünschen wir uns auch bei professionellen Screens. Umgebungslichtsensoren sind bereits Standard bei vielen Digital Signage-Screens – doch meistens ist die Funktion nicht aktiviert oder die Sensoren wurden bei der Integration verdeckt.

Präsenzsensoren vor dem professionellem Screen werden zur Zeit in der Digital Signage-Branche heiß diskutiert. Im Alltag testen viele Integratoren die richtigen Einstellungen. Last but not least: Content-Analyse für die automatische Reduzierung von Content – davon haben wir im B2B-Umfeld noch nichts gehört.

IFA-Aussteller werden in den kommenden Tagen viele neue Green Signage-Features rund um Consumer Electronics vorstellen. Viel Inspiration für Digital Signage.