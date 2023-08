LG entwickelt sein MicroLED-Flaggschiff Magnit schrittweise zum fertigen Luxus-Display weiter. Die neueste Erweiterung sind Premium-Lautsprecher des dänischen Luxus-Audiounternehmens Bang & Olufsen. Zur All-in-One-Version von Magnit sind jetzt optional die Beolab-90-Speaker erhältlich, das Flaggschiff von Bang & Olufsen.

Die Magnit All-in-One kommt mit 136 Zoll und 1,56 Millimeter Pixelpitch. Damit kommt das Display auf 4K-UHD-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Die LED-Module sind in einem dünnen Aluminiumrahmen mit Metallfinish eingefasst. LG suchte einen Audiopartner, um aus der All-in-One eine Komplettlösung fürs Wohnzimmer zu machen – zugegeben ein sehr teures Wohnzimmer, denn die Speaker alleine liegen bei 110.000 Euro.

Die Beolab 90 sind das Flaggschiff von Bang & Olufsen. Die Speaker stehen auf einem Holzsockel und sind mit glattem Stoff überzogen. Sie passen ihre Leistung an den jeweiligen Raum an. In jedem Lautsprecher stecken 8.200 Watt, 18 Premium-Treiber, 14 Kanäle mit 300-Watt-ICE-Endstufen und 4 Kanäle mit 1.000-Watt-Class-D-Heliox-Verstärkern.

LG testete seine WebOS-Plattform, die auf der Magnit-Wand installiert ist, auf Kompatibilität mit der Softwareanwendung von Bang & Olufsen. Die User können über die Lautsprecher-Fernbedienung jetzt auch die LED-Wand steuern. Das funktioniert mit dem kompletten Lautsprecher-Lineup des dänischen Anbieters.

Die Magnit mit den Beolab-90-Lautsprechern zeigt LG in verschiedenen Locations weltweit, wie dem LG Business Innovation Center in Dubai sowie im Bang & Olufsen Store in Riad. Im September soll sie auch in den Bang & Olufsen Showroom in Costa Mesa, Kalifornien, kommen.