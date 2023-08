Ton und Digital Signage ist ein langersehnter, aber unerfüllter Wunsch – die ersten DooH-Netzwerke an Shell-Tankstellen in Deutschland setzten vor 15 Jahren auf Bild und Ton. Mitarbeiter neben den Screens konnten nach wenigen Tagen die immer gleichen Tonspuren nicht mehr aushalten und zogen einfach den Stecker. Seitdem ist Digital Signage in Europa tonlos.

Engaging Experiences mit Sound

Doch das neue Bluetooth-Protokoll Auracast bietet nun eine standardisierte Broadcast-Audiotechnologie, die schnell an Akzeptanz gewinnt. Zur IFA berichtet Samsung, dass neue Wireless-Kopfhörer und die neuste Smart-TV-Generation mit einem Softwareupdate ab September erstmals Auracast unterstützen. Im Rahmen der offenen Plattformstrategien von Samsung, LG & Co öffnen sich nun Apps und Devices auch für herstellerfremde Lösungen.

Basierend auf der HCA-Schnittstellenspezifikation 1.0 ist nun eine herstellerunabhängige Cloud-to-Cloud (C2C)-Interoperabilität möglich. So können Smart Home Devices von LG oder Vestel über die Samsung Smart Home App gesteuert werden. Noch wichtiger, auch Consumer Electronics wie Wireless Headset lassen sich via Auracast verbinden.

Mit Auracast können Smart-TV-Displays zu einem Broadcaster werden, der über verbundene Geräte senden kann. Mit dem neuen LE Audio Standard gibt es nicht mehr die Limitierung von maximal zwei Bluetooth-Devices pro Sender.

Auracast eröffnet eine Vielzahl potenzieller Digital Signage-Anwendungsfälle und Möglichkeiten für weitere Geräteanwendungen – von Augmented oder Assistive Listening in einem Theater oder Hörsaal für diejenigen, die besser hören möchten, über das Teilen einer Playlist vom Smartphone beim Laufen mit Freunden bis hin zu Multi-Sprachunterstützung ohne proprietäre Übersetzungsgeräte für unterschiedliche Sprachkanäle. Scannen eines QR-Codes oder das verbinden über die Systemeinstellungen reicht aus. Ein extrem spannendes Feature auch für Digital Signage und DooH.