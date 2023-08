Die ProAV-Industrie wird in den nächsten fünf Jahren um fast 100 Milliarden US Dollar wachsen: 2028 soll die Branche einen Gesamtumsatz von 402 Milliarden US Dollar erreichen. Das geht aus der diesjährigen IOTA-Studie von Avixa hervor. Im Digital Signage-Segment hebt IOTA besonders das Wachstum im Verkehrswesen sowie bei Sicherheits- und Überwachungssystemen hervor.

Damit ist die Branche wieder auf einem gesunden Wachstumskurs, auch wenn die Prozentsätze im Jahresvergleich langsam zurückgehen. Durchschnittlich soll die jährliche Wachstumsrate 5,6 Prozent betragen – ein leichter Rückgang im Vergleich zu IOTA-Prognose von 2022. Vergangenes Jahr hatte sich die Branche bereits vollständig von der Pandemie erholt. Jedoch geht diese Erholung auf Kosten des Wachstums 2023. Da sich die Angebotssituation verbessert, erwartet man in naher Zukunft eine Mischung aus Nachfragewachstum und Deflation geben.

„Die diesjährige Aktualisierung der Prognosen für die Pro-AV-Industrie zeigt eine Rückkehr zu einer Wachstumsrate, die vor der Pandemie als normal angesehen worden wäre“, sagt Sean Wargo, Vice President of Market Intelligence bei Avixa. „Wenn man jedoch unter die Oberfläche schaut, kann man immer noch eine vielfältige Landschaft von Möglichkeiten sehen. Immersive Erlebnisse auf dem Live-Event-Markt sind besonders zu beobachten.“

Über die IOTA-Studie Die Avixa 2023 Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) präsentiert Daten und Analysen über die Größe der Pro-AV-und Medientechnikindustrie mit einer globalen Perspektive – plus regionale und vertikale Aufschlüsselungen. Die Studie deckt Produkttrends, Lösungskategorien und vertikale Märkte ab. Mehr Informationen zu IOTA 2022 gibt es auf der Website von Avixa.

Gedämpftes Wachstum in EMEA

EMEA verzeichnete 2022 aufgrund des Russland/Ukraine-Kriegs und der höheren Inflation das geringste Wachstum. Mehr als der Rest der Welt ist EMEA ein Live-Event-orientierter Markt, der hier um 7,69 Prozent wächst. Von diesem Wachstum profitieren viele ProAV-Kernsegmente, obwohl das Gesamtwachstum der Region geringer als der weltweite Durchschnitt ist. Auch nachhaltige Energien sind eine Quelle für das Wachstum der ProAV-Ausgaben, da hierfür neue Kontroll- und Steuerungsräumen gebaut werden. Dieser Markt ist noch vergleichsweise klein, wird aber in den nächsten Jahren stark wachsen.

APAC-Wachstum legt weiterhin zu

Die APAC-Volkswirtschaften wachsen jedes Jahr noch schneller, was zu ihrer Position als größter ProAV-Absatzmarkt beiträgt. Innerhalb von APAC liegt das Wachstum des Digital Signage-Sektors oberhalb des Durchschnitts mit 7,2 Prozent, da die Verbraucherbasis wächst. Auch der Rental- und Staging-Markt entwickelt sich besonders positiv, da Live-Events zurückkehrten.

Amerika hat größtes Software-Wachstum

Auch in Nord- und Südamerika prognostiziert die IOTA-Studie einen leichten Rückgang des starken Wachstums des Jahres 2022, in dem die persönliche Interaktion zurückkehrte. Der Blick auf die einzelnen Vertikalmärkte ergibt in Amerika ein gemischtes Bild: Im Corporate-Bereich hat man sich auf einen hybriden Modus eingestellt, was zu einem geringeren Wachstum bei Konferenzlösungen führt. Die Event-Branche legte aber auch hier zu und führt jetzt das Wachstum an. Das Wachstum von Softwarelösungen ist zwar ein globales Phänomen, ist aber in Nord- und Südamerika mit fast 12 Prozent am stärksten ausgeprägt.

Die größte ProAV-Einnahmequelle bleibt der Corporate-Bereich. Mehr Wachstum allerdings kommt aus den Bereichen Medien/Entertainment und Veranstaltungsstätten. Diese Top-Märkte werden weiterhin von den Ausgaben für Back-End-Technologien dominiert. Diese Bereiche leben von Inhalten, deshalb ist hier Hardware für das Content Management besonders wichtig. Auch wenn die Cloud ein wichtiger Bestandteil der Ausgaben geworden ist, läuft vieles immer noch On Premise.