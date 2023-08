Das BCN Brand Community Network startet am 1. September 2023 als Gemeinschaftsunternehmen in das Vermarktungsjahr 2024. Gesellschafter sind Hubert Burda Media, Funke und die Mediengruppe Klambt, die ihr Portfolio bereits seit 2020 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft vom BCN vermarkten lässt.

Im März dieses Jahres hatte das Bundeskartellamt den Zusammenschluss genehmigt, das Vertragswerk zur Gründung des Joint Ventures wurde am 4. August, in München unterzeichnet.

Laut dem Bundeskartellamt werden Burda und Funke BCN künftig gemeinsam kontrollieren, Klambt soll lediglich eine Minderheitsbeteiligung an BCN halten.

Cittadino im Portfolio

Geleitet wird das Gemeinschaftsunternehmen von Tobias Conrad, bereits seit Februar 2023 alleiniger Geschäftsführer von BCN. Das Joint Venture bietet den Werbekundinnen und -kunden laut eigner Aussage ein reichweitenstarkes und vielfältiges Angebot: Mit den mehr als 300 Medienmarken der drei Partner-Verlage erreiche BCN rund 63 Millionen Menschen und damit 89 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland – in Print, Digital, Video, Audio und Out of Home.

Unter anderem vermarktet BCN das DooH-Netzwerk von Cittadino. Bereits mit diesem Schritt 2021 stellte sich BCN unabhängiger von Burda auf.

„Wir haben jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet, weil wir Verlage uns nur als starke Allianz in einem Werbemarkt behaupten können, der heute von wenigen global agierenden Technologiekonzernen beherrscht wird. Dieser durchaus historische Schritt gibt den drei Partnern die Kraft, sich auf einem stabileren wirtschaftlichen Fundament den Herausforderungen der sich dynamisch verändernden Medienmärkte zu stellen“, erklärt Philipp Welte, Vorstand Burda Verlag.

„In unserem ‚neuen BCN‘ bündeln wir die Fachkenntnisse, Technologien, Ressourcen und Innovationskraft der Vermarktungsexpertinnen und -experten drei wichtiger Verlage und bieten unseren Werbekundinnen und -kunden ein Vermarktungsteam mit einem außerordentlich vielfältigen und reichweitenstarken Portfolio. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt gemeinsam richtig durchstarten können“, kommentiert Jochen Beckmann, Geschäftsführer Funke-Zeitschriften.“

„Die Titel der Mediengruppe Klambt werden seit über zweieinhalb Jahren erfolgreich durch BCN vermarktet. Neben den reichweitenstarken digitalen Portalen und Zeitschriften übernimmt BCN ab September auch die Vermarktung der multimedialen Qualitätsmedien von Delius Klasing in der Markenartikel-Industrie. Das nun vereinbarte Joint Venture bündelt die Kompetenzen von drei innovativen Mediengruppen und bestätigt deren strategische Ausrichtung, langfristige Partnerschaften mit Werbetreibenden und deren Agenturen auf- und auszubauen“, kommentiert Kai Rose, Geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Klambt.