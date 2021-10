BCN Brand Community Network, ein Unternehmen für contentbasierte 360-Grad-Lösungen, erweitert sein Portfolio und steigt mit Cittadino in die Digital-out-of-Home-Vermarktung ein.

BCN ist der Vermarkter von Hubert Burda Media und bedient laut eigener Aussage nahezu alle Touchpoints entlang der Customer Journey. Über alle Kanäle hinweg erreiche das Network mehr als 64 Mio. Menschen – in Print, Online, via Social Media, In-Games, hyperlokal und live.

Nun kommen die DooH-Touchpoints von Cittadino und sollen zusätzliche Reichweite in attraktiven Zielgruppen bringen. Cittadino, eine Tochter von Tank & Rast, verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 7.000 Screens an Airports, Autobahnen, Shopping-Centern sowie an Sanifair-Einrichtungen und einer Reichweite von rund 400 Mio. Werbemittelkontakten pro Monat.

Neue Strategie

„Wir freuen uns sehr, dass Cittadino ab sofort Teil der Brand Community ist. Digital-out-of-Home ist die optimale Ergänzung unseres Portfolios und ein weiterer Weg, die Kreativität des BCN-Netzwerks effektiv auszuspielen. Die Zusammenarbeit ist ein Invest in einen nachhaltig wachsenden Vermarktungsmarkt. Ein Weg, den wir gemeinsam mit Cittadino gehen werden“, erklären Burkhard Graßmann und Michael Samak, Geschäftsführer von BCN.

„Das BCN bietet das Netzwerk und die Lösungskompetenz, um unsere Reichweite für Werbekunden maximal zu nutzen“, sagt Christian Krämer. „Und beide Seiten haben das gleiche Ziel: Erfolg durch Wachstum.“

Erst im September änderte der Burda-Vermarkter den Namen: Aus „Burda Community Network“ wurde „Brand Community Network.“ Als eine eigenständige und unabhängige Vermarktungsorganisation will das neue BCN das Angebot ausbauen und zusätzliche Partnerschaften schließen. Der Schritt in den DooH-Markt ist nun getan.