Neu bei Iiyama ist die TE14-Serie: drei interaktive Großformat-Displays in 65, 75 und 86 Zoll. Die Modelle Prolite TE6514MIS-B1AG, TE7514MIS-B1AG und TE8614MIS-B1AG verfügen über eine integrierte Android-Plattform und einen optionalen Windows-Slot-PC (OPS), was Flexibilität in der Anwendung bringt.

Beim integrierten Android-13-OS handelt es sich um das vorinstallierte Iiware 11. Dieses Betriebssystem ermöglicht die Einrichtung mehrerer Benutzerprofile, was einen unkomplizierten Anmeldeprozess und einen geschützten Zugang zu individuellen Menüs und Cloud-Speichern gewährleistet. Laut Iiyama können auch IT-Unkundige in kurzer Zeit maßgeschneiderte Benutzeroberflächen für sich und ihre Teams zu erstellen. Dies stelle insbesondere in stark frequentierten Konferenzräumen oder Schulungseinrichtungen einen großen Vorteil dar.

Entspiegelte Displays mit 50 Touchpoints

Um die Zusammenarbeit mit Remote-Teams zu fördern und Meetings in effiziente interaktive Sitzungen zu verwandeln, ermöglicht die iiyama Share-App eine simultane Verbindung von bis zu neun Geräten und unterstützt dabei Airplay, Chromecast sowie Miracast. Die Teilnehmer können Inhalte von ihrem persönlichen Gerät auf ein TE14-Display übertragen, um diese mit dem gesamten Team zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten.

Die TE14-Modelle verfügen über entspiegelte 4K-Panels mit einer Helligkeit von 435 Candela pro Quadratmeter. Die Technologie Puretouch-IR+ bietet fünfzig Touch-Punkte und 1 Millimeter Touch-Genauigkeit.

Der Frame Rate Touch-Sensor mit 500 Hertz der Anzeige ermöglicht ein flüssiges und geschmeidiges Schreibgefühl. Durch erweiterte Funktionen wie die Dual Palm Rejection werden versehentliche Berührungen effektiv herausgefiltert. Antibakterielle Stifte sorgen für Hygiene in Mehrbenutzerumgebungen.

Audio, Video und Strom über ein Kabel

Notizen und Bildschirminhalte lassen sich auf einem USB-Gerät, dem internen 64-GB-Speicher oder einem Cloud-Laufwerk ablegen. Ein 8-Array-Mikrofon und leistungsstarke Dual-Richtungslautsprecher liefern eine klare Audioqualität.

Weiterhin ermöglicht eine USB-C-Verbindung die Übertragung von Video, Audio und Strom über einen einzigen Port. Dies reduziert die Anzahl an Kabeln und lädt angeschlossene Geräte mit einer Leistung von 100 W PD auf. Mit dem optionalen Windows-Slot-PC lassen sich alle Kontroll-, Sicherheits- und Flexibilitätsoptionen von Windows freischalten, einschließlich des gesamten Microsoft-Ökosystems. Funktionen wie Bildschirmsperre und USB-Passwortschutz gewährleisten die Benutzersicherheit; und die neue Clean-App löscht nach der Sitzung alle verwendeten Daten und Passwörter.