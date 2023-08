Sind Smart TV die besseren Retail Media Screens? Eine Frage die zur Zeit heiß diskutiert wird – insbesondere in Nordamerika wo neben professionellen Screens häufig auch Business TV und Consumer TV für Retail Media Netzwerke eingesetzt werden. Es gibt viele Gründe die für professionelle Displays sprechen, der sehr niedrige Preispunkt spricht für Business TV oder sogar Consumer TV.

Samsung Ads – die Werbevermarktungstocher von Samsung – erweitert die bisherige Vermarktung von Connected TV zuhause um Instore Connected TV. Über den Samsung App Store lässt sich das Digital Signage CMS und DooH-App leicht installieren und schon sind die Instore Screens nutzbar für DooH / Retail Media.

Das es Samsung mit DooH/CTV in Nordamerika erst meint, zeigt die Verpflichtung des DooH-Experten Chris Allison von Vistar Media. Wie Mediapost meldet, wechselt der DooH-Programmatic Experte als General Manager DooH zu Samsung Ads.

Auch in Deutschland vermarktet Samsung Ads mit einer eigenen Division in Düsseldorf Werbung auf Connected TVs. Allerdings mit One2One Home-Fokus im Wohnzimmer und nicht als DooH am Point am Sale.