Die Düsseldorfer Public-Media-Agentur It Works plante für die Commerzbank eine neue Markenkampagne. Unter dem Claim „Keine Zeit für Aber. Zeit, was zu bewegen.“ war die erste Phase Ende April gestartet. Die Botschaft war in fünf deutschen Städten zu sehen: Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf. In jeder Stadt gehörten auch große LED-Screens und Riesenposter zum Mediamix. Eine Sonderinszenierung lief unter anderem auf Deutschlands größtem DooH-Screen am Berliner Ku’Damm.

Für DooH ließ die Commerzbank einen 10-sekündiger Spot erstellen. Ein Fokus bei der Ausspielung lag dabei auf Werbeträgern am Flughafen und am Willy Brandt Platz in Frankfurt. Über Mobile Ads verlängerte man die Kampagne. Dieses Zusammenspiel führte laut It Works zu 90 Prozent Reichweite und einer gesteigerten Interaktion mit der Commerzbank.

Das Kampagnenziel war, die Commerzbank sichtbarer zu machen und als Finanzinstitut für anspruchsvolle Kunden zu etablieren. Mit der Neupositionierung will sich das Unternehmen selbstbewusst mit klarer Haltung zeigen und Menschen dazu ermutigen, trotz Krisen optimistisch zu bleiben.

„Keine Zeit für Aber“ war die erste OoH-Phase, die Ende April 2023 gestartet war. Seit Juli läuft bereits die zweite Phase mit konkreten Produkt- und Serviceangeboten.