Ströer zeigt auf seinen Infoscreens die Highlights der US Open 2023. Der Außenwerber schloss dafür eine Partnerschaft mit dem Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv, der sich die exklusiven Medienrechte im DACH-Raum für das Tennisturnier sicherte. Den Highlight-Content erstellt der Mobilfunkanbieter Freenet.

Die US Open laufen am 28. August an. Aufgrund der Zeitdifferenz zum Austragungsort New York City sind die Spiele in Deutschland entweder am frühen Abend oder in der Nacht zu sehen. Sportdeutschland.tv streamt alle Spiele live – die Vormittags-Session beginnt in Deutschland um 17.00 Uhr, die Abend-Session um 23.00 Uhr. Ab 6 Uhr des Folgetages spielt Ströer die Highlights dann auf seinen Public Video Infoscreens ab, die es in 17 deutschen Städten gibt.

„Durch den Einsatz von Public Video, tragen Freenet und Sportdeutschland.tv die Bewegbildinhalte hinaus in den öffentlichen Raum, verlängern den Content so zeitlich und vor allem an ein breiteres Publikum. Wir generieren also wichtige additive Reichweiten für ihre Marken“, sagt Michael Noth, Co-CEO Ströer Media Solutions.

„Die Tennis-Highlights der US Open nur kurze Zeit nach dem Match im öffentlichen Raum zu präsentieren, ist außergewöhnlich und neu. Für Freenet bietet sich dadurch ein ideales Umfeld für unsere schlagkräftige neue Werbekampagne, in der wir ebenfalls schnell sind und situativ und sympathisch das jeweilige Werbeumfeld kommentieren“, sagt Susanne Boldt, Head of Marketing & Digital von Freenet.

Das US-Open-Turnier beginnt am 28. August und endet am 10 September. In den vergangenen Jahren liefen die Spiele auf Eurosport. Dieses Jahr gingen die Medienrechte erstmals an den kostenpflichtigen Streaming-Service Sportdeutschland.tv, der die Türen zur Ausspielung der Highlights auf DooH öffnete.