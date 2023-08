Der größte Flughafen der Stadt Austin in Texas erneuert den Vertrag mit Clear Channel Outdoor. Nach 13-jähriger Zusammenarbeit wird Clear Channel das OoH-Inventar am Austin-Bergstrom International Airport (AUS) für weitere zehn Jahre vermarkten. 2010 hatte der Außenwerber die Werbevermarktung am AUS-Flughafen gestartet. Nach zwei schwierigen Pandemiejahren konnte AUS vergangenes Jahr seine bisher höchsten Werbeeinnahmen verzeichnen.

Während Clear Channel in Europa gerade sein Inventar schrittweise verkauft, konzentriert sich das Unternehmen in den USA stark auf seine Flughafen-Sparte. Ein Fokus liegt unter anderem auf den drei New Yorker Flughäfen: Mitten in der Pandemie hatte Clear Channel die Werbevermarktung von Wettbewerber JC Decaux übernommen und ist dabei, die DooH-Netzwerke zu modernisieren. Dazu gehört die Digitalisierung von 95 Prozent aller Werbeflächen. Im Terminal A des Newark Airport ist das Projekt bereits abgeschlossen. Ob es auch für den AUS Airport konkrete Pläne gibt, teilte Clear Channel noch nicht mit.