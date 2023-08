In den USA hat sich ein neuer DooH-Pure-Player formiert, der bereits jetzt einige ikonische LED-Fassaden in Los Angeles und New York betreibt. Dream Outdoor heißt das Unternehmen, das aus dem Medienarchitektur-Studio Standardvision hervorgeht. Standardvision entwirft nicht nur digitale Installationen, sondern betreibt seit längerem auch DooH-Anlagen. Eine davon ist die frisch eingeweihte Riesen-LED-Wand am Times Square von TSX Entertainment, in die eine Bühne integriert ist. Das gesamte DooH-Angebot betreut jetzt die Tochter Dream Outdoor.

Dream Outdoor plant bereits weitere große Stand-Alone-Formate. Auf seiner Website gibt das Unternehmen mit Montagebildern einen Vorgeschmack.

Aus dem Hause der Mutter Standardvision stammt unter anderem die Gebäube-umfassende LED des Shopping Centers Taman Anggrek in Jakarta. Auch in New York City zeichnet das Unternehmen für einige imposante Medienfassaden und Lobby-Installationen verantwortlich.