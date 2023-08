In wenigen Tagen ist es soweit: Econocom launcht eine neue Marke für das kombinierte ProAV-, UC- und Digital Signage-Geschäft. Der börsennotierte europäische Systemintegrator, IT-Finanzier und Managed-Service-Anbieter (Digital General Contractor) mit französischer Zentrale plant, als einer der führenden europäischen ProAV-Anbieter unter einer gemeinsamen Marke am Markt aufzutreten.

Kern der neuen Econocom ProAV-Sparte ist die niederländischen Tochtergesellschaft BIS Econocom als Experte für ProAV, Unified Communications und Digital Signage. Auch die Schwestergesellschaft Econocom Exaprobe (Workplace, Netzwerkinfrastruktur und Cybersecurity) wird in das neue ProAV-Business integriert. Neben den beiden dedizierten ProAV-Experten sind auch anderen Econocom-Tochtergesellschaften in Benelux, Frankreich, Spanien, Italien und England aktiv in Vertrieb und Betrieb von ProAV- und Digital Signage-Lösungen. Die gesamte Econocom-Gruppe erzielte im Jahr 2022 einen ProAV-Umsatz von 350 Mio. Euro – 11% am Konzernumsatz 2022 i.H.v. von 2,7 Mrd. Euro.

Blick in die DACH-Region Der deutsche Branchenprimus Cancom kommt nach der Übernahme von K-Businesscom auf 1,6 Mrd. Euro Gesamtumsatz und 60 Mio. ProAV/Digital Signage. Der Vergleich hinkt etwas, da Cancom UC-Lösungen nicht zu ProAV/Digital Signage zählt. invidis schätzt, dass Cancom etwa ein Drittel des vergleichbaren Econocom-Umsatz erzielt.

Das Geschäftsmodell der Gruppe basiert seit langem auf drei komplementären strategischen Aktivitäten: Financing, IT Products & Solutions und Services. „Aufgrund des bedeutenden Wachstums des ProAV-Geschäfts ist Econocom gut aufgestellt, um die führende Position in dieser wachsenden, zukunftssicheren Branche in ganz Europa einzunehmen“, sagt Jean-Louis Bouchard, CEO von Econocom.

Die kombinierten ProAV-Aktivitäten werden von Jean Pierre Overbeek, CEO von BIS Econocom, geleitet, mit Unterstützung von Jean-Pierre Chamillard, Geschäftsführer von Exaprobe Econocom (268 Mio. Euro Umsatz). Die vierte Konzernsparte wird den Fokus auf ProAV, Digital Signage, Unified Communications und IT-Security legen und über die anderen Konzernsparten globale Reichweite, IT-Lebenszyklus- und Flottenmanagement-Services anbieten.