E-Paper-Digital Signage ist eine interessante Alternative zu LCD-Displays und LED an Orten, an denen keine ausreichende Stromversorgung besteht oder an dem das Gewicht eines größeren Large Format Displays eine Installation verhindert. Auch suchen Städte und Gemeinden zunehmend nach nachhaltigeren Display-Lösungen im öffentlichen Raum.

Die von Sharp verbauten E-Ink-Displays sind zur Zeit die einzigen von der Dark Sky Association zertifizierten Digital Signage-Lösungen. Die reflektierenden Displays emittieren kein Licht („Lichtverschmutzung“) und können mit Batterien oder PV betrieben werden.

Sharp bietet die beiden farbigen E-Paper-Displays ab September an. Seit Frühjahr können japanische Kunden bereits ein monochromes 42-Zoll-E-Paper von Sharp kaufen. Über die Verfügbarkeit in Europa ist uns noch nichts bekannt.

Sharp ermöglicht das Content-Management via einer Smartphone App, USB-Stick oder über das Sharp CMS E-Signage S (nicht in Europa erhältlich)