Samsung stellt zwei neue 4K-Smart-TVs für das Gesundheitswesen und das Gastgewebe vor: Der HCU703 hat ein Crystal-UHD-Display und ist speziell für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen entwickelt. Der HCF8000 hat ein QLED-Display und ist sowohl Krankenhäuser als auch für Hotels designt. Beide Modelle sind Web-RTC-fähig, wodurch sich Videokonferenzen hinzufügen lassen. Außerdem sind sie mit der Lynk Cloud ausgestattet, Samsungs Content- und Device-Management-System für die Hotellerie. Die Cloud unterstützt auch Funktionen wie In-House-Buchungen oder einen digitalen Concierge.

Die HCU7030-Serie ist in Größen von 43 bis 75 Zoll erhältlich. Sie verfügt über eine Lautsprecherschnittstelle am Kopfkissen, die den Ton näher an den Patienten bringt. Sie ist mit dem Standard UL 62368-1 zertifiziert. Über die Business Management Suite lassen sich mehrere Konfigurationen erstellen, beispielsweise Willkommensnachrichten für neue Patienten.

Der HCF8000 ist ein 32-Zoll-QLED-Modell, das knapp 3 Zentimeter dick ist. Beide Serien lassen sich über die Lynk Cloud remote verwalten. Außerdem ermöglicht die Lösung den Zugang zu OTT-Unterhaltung. Über die Cloud können Entscheidungsträger das Konsumverhalten der Gäste analysieren.

Der HCU7030 ist in den USA bereits erhältlich. Der HCF8000 wird in den USA und in Europa ab dem vierten Quartal 2023 verfügbar sein.