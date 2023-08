Inzwischen präsentieren große ProAV-Hersteller wie Sony viele ihrer Broadcasting-Lösungen bereits Anfang des Jahres auf der ISE. In knapp einem Monat zeigen sie ihr erweitertes Portfolio dann auf der IBC in Amsterdam, der International Broadcasting Convention. Dort will Sony dieses Jahr auch eine neue Virtual-Production-Lösung vorstellen. Am Stand selbst zeigt das Unternehmen seine Komplettlösung inklusive Creators-Cloud-Software, Kameras und Crystal LEDs.

Sony’s Creators Cloud ist eine Plattform zur Medienproduktion, -freigabe und -verteilung. Eine andere von Sony’s Lösungen ist Networked Live, eine Plattform zur Optimierung der Zusammenarbeit von Medien- und Filmschaffenden sowie der technischen Infrastruktur von Live-Produktionsumgebungen – lokal oder in der Cloud. Zusätzlich zeigt Sony den Betrieb von Kameras und Objektiven sowie SDK-basierte Fernsteuerung mit Imaging. Die Virtual-Production-Toolset-Software demonstriert Sony anhand seiner Crystal-LED-Displays in Verbindung mit den Venice-Kameras.

Sony präsentiert auf der IBC von 15. bis 18. September in Halle 13. Die Vorstellung der Neuigkeiten wird am 16. September um 10 Uhr auf der Innovation Stage stattfinden.