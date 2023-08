LG stellt auf der IFA 2023 in Berlin seine Version eines Netto-Null-Hauses vor. Das System basiert auf der Home Energy Platform, einer Energie-Management-Lösung. Die Lösung sieht die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie vor. Sie umfasst ein Energiespeichersystem (ESS) und die Luft-Wasser-Wärmepumpe Therma V R290 Monobloc (AWHP).

Der ESS sammelt überschüssige Energie und speichert sie in der Batterie. Tagsüber, wenn die Solarenergieproduktion am höchsten ist, wird sie in den integrierten Wassertank des Therma V umgeleitet. Abends, wenn der Energieverbrauch in der Regel hoch ist, nutzt das ESS die gespeicherte Energie, um Warmwasser zu liefern und Haushaltsgeräte zu betreiben. Bei Stromausfall dient der Energiespeicher als Reservestromquelle. Die überschüssige Energie wird im ESS zur späteren Verwendung gespeichert oder an einen vertraglich gebundenen Stromversorger verkauft.

Neben dem Therma V lässt sich der ESS mit LG-Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Kühlschrank, Backofen und mit dem Ladegerät für Elektrofahrzeuge verbinden. Die Besucher des Netto-Null-Hauses sehen ein Wanddiagramm, das zeigt, wie die gespeicherte Energie des Systems zu allen installierten Geräten fließt. Das soll die Belastung des Stromnetzes verringern und die monatlichen Stromkosten senken.

Die Home Energy Platform ist auch mit der LG Thin-Q Energy App kompatibel, mit der User ihre Smart-Home-Geräte steuern und den Energieverbrauch überwachen können.

LG wird das Net-Zero House in Halle 18 der IFA vorstellen, die von 1. bis 5. September läuft.