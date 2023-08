Das Coworking-Konzept Hej-Workshop der Ikea-Schwester Ingka Centres gibt in den USA sein Debüt: In der Innenstadt von San Francisco entsteht in Zusammenarbeit mit dem Coworking-Anbieter Industrious ein Hej-Workshop-Space. Er wird im Market-Street-Gebäude zu finden sein, das von Ingka Centres betrieben wird und als Herzstück einen Ikea-Store enthält. Voraussichtlich Anfang 2024 wird der Coworking-Space den Betrieb aufnehmen.

„Der Name spricht für sich selbst. Hej ist ‚Hallo‘ auf Schwedisch und eines der kraftvollsten Wörter in unserer Alltagssprache – ein Weg, um neue Gespräche, Verbindungen und Ideen zu entfachen, wobei der Mensch und die Gemeinschaft an erster Stelle stehen“, erklärt Jens Nielsen, kaufmännischer und digitaler Leiter bei Ingka Centers. „Die Zukunft des Arbeitsplatzes muss ebenso dynamisch sein, mit einem Umfeld, das Kreativität fördert, zu spielerischen und sinnvollen Interaktionen anregt und die Arbeitnehmer mit neuen Ideen und Erfahrungen konfrontiert. Hej-Workshop mit Industrious ist ein ansprechender Raum, der die Gastfreundschaft in den Mittelpunkt stellt und eine Vielzahl von Arbeitsbereichen bietet, die es dem Einzelnen ermöglichen, nahtlos zwischen gemeinschaftlichen und konzentrierten Aufgaben zu wechseln.“

Flexibles Büro in San Francisco

Hej-Workshop wird 46.470 Quadratmeter der insgesamt 250.000 Quadratmeter einnehmen. „Wir sind begeistert, mit Ingka Centres zusammenzuarbeiten, um ein neues flexibles Bürokonzept nach San Francisco zu bringen“, sagt Jamie Hodari, CEO und Mitbegründer von Industrious. „Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich und unsere Erwartungen an den Arbeitsplatz müssen sich mit ihr verändern. Was Hej!Workshop auszeichnet, ist sein bemerkenswerter Optimismus und das Bemühen, das Büro zu einem Ort zu machen, an dem Berufstätige inspiriert und produktiv sein und sich mit ihren Kollegen austauschen können, ohne die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses zu verlassen.“ Industrious wird das Office betreiben und mit seinen mehr als 160 Locations in 65 Märkten verbinden.

Einen Schwerpunkt setzt das Konzept auf Nachhaltigkeit. Der Hej-Workshop soll mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Darüber hinaus sollen umfassende Recyclingmaßnahmen eimgesetzt werden, um die Abfallmenge zu minimieren.