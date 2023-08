Broadsign und das Digital-Ad-Tech-Unternehmen Illumin, ehemals Acuity Ads, haben eine Kooperation vereinbart und werden die SSP von Broadsign in die Journey-Advertising-Plattform von Illumin integrieren.

Dadurch können Marken und Agenturen, die Illumin nutzen, neben ihren TV-, CTV- und anderen digitalen Werbemitteln auch nahtlos Werbung im Einzelhandel und in anderen DooH-Formaten schalten, die auf der Broadsign-SSP verfügbar sind. Die kombinierten Technologien sollen es für illumin-Nutzer – das in mehr als 15 Ländern vertreten ist – einfacher machen, Zielgruppen in jeder Phase des Funnels anzusprechen.

DooH wichtiger Bestandteil der Journey

„DooH hat sich zu einem wichtigen Bestandteil des Journey Marketings entwickelt. Da wir weiterhin in die Zukunft blicken, ist die Erweiterung unserer Plattform um diese wichtige Facette der programmatischen Werbung entscheidend. Die Möglichkeit, an einem Ort zu planen, zu optimieren und zu messen, ist einzigartig für Illumin, und wenn es darum geht, DooH zu unserer Plattform hinzuzufügen, wollen wir mit den Besten zusammenarbeiten, was Broadsign zu einer offensichtlichen Wahl macht“, sagt Andrey Feldman, Vice President of Products bei Illumin. „Unsere Zusammenarbeit wird die Illumin-Plattform verbessern, indem sie Vermarktern Zugang zu einem riesigen Pool an erstklassigem DooH-Inventar in einer einfach zu bedienenden, vernetzten Plattform bietet.“

„Um die Ziele der Vermarkter zu übertreffen, ist ein breiter, aber fokussierter Ansatz erforderlich, der kanalübergreifende Werbung mit DooH zu einer intelligenten Strategie macht. Wir freuen uns, mit Illumin zusammenzuarbeiten, um diesen einzigartigen Kanal und alles, was er zu bieten hat, seiner Medienkäuferbasis zugänglich zu machen“, sagt John Dolan, VP, Global Head of Media Sales and Service, bei Broadsign. „Mit dem Zugang zu hochwertigem Roadside-, Retail-Media-, EV-Charging-, Transit- und anderem OoH-Inventar in stark frequentierten Gebieten über die Broadsign-SSP wird es für Illumin-Nutzer einfacher sein, mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten und sie zu erreichen, während diese sich durch ihren Tag bewegen.“