Datapath erweitert die Funktionen seiner Control-Room-Steuerungslösung Aetria. Neu ist der Aligo-TX100-Sender und die Unterstützung von Multi-Head-Quellen für die Arqa-Workstation. Neu dazu kamen außerdem die Funktionen Remote-Shutdown, Reboot und Power-Up bei Aetria Wall Controllern. Zusammen sollen sie Erweiterungen die Verwaltung von Videoquellen einfacher machen und dem Endanwender eine effizientere und übersichtliche Kontrollraumumgebung bieten.

Der Aligo TX100 ist ein hochgradig skalierbarer Sender, der eine einzelne 4K-Quelle oder bis zu vier unabhängige HD-Quellen für die IP-Verteilung an jeden geeigneten Endpunkt in einer Aetria-Lösung aufnehmen kann. Jede Quelle verfügt zudem über einen eigenen USB-Anschluss für eine unabhängige KVM-Steuerung.

Neben der Ausgabe der angeschlossenen Quellen bietet die SQX-Technologie von Datapath einen simultan komprimierten Stream für die Übertragung über Netzwerke mit geringer Bandbreite, die Integration in Systeme von Drittanbietern oder die Archivierung. Durch das Routing von bis zu vier unabhängigen HD-Quellen über eine 10-Gigabyte-Verbindung wird der Bedarf an Verkabelung und Switch-Ports reduziert.

H.264 & H.265 IP-Kodierung, Verteilung und Anzeige

Mit der Unterstützung der ActiveSQX2 IP-Kodier-/Dekodierkarte bietet Aetria nun die Möglichkeit, Inhalte in h.264 oder h.265 zu kodieren. Kodierte Streams können per Unicast oder Multicast über das Aetria-Netzwerk übertragen und anschließend zur Anzeige und Überwachung auf konfigurierten Videowänden und Bediener-Workstations dekodiert werden. Streams lassen sich bei Bedarf verschlüsseln, um bei der Kodierung und Übertragung von Inhalten zwischen Endpunkten Sicherheit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

Unterstützung von Multi-Head-Quellen für Arqa Workstations

Die Arqa-Workstation unterstützt jetzt Quellen mit mehreren Grafikausgängen. Multi-Head-Quellen lassen sich auch auf Aetria Wall Controllern entweder einzeln oder gemeinsam als Teil eines vorkonfigurierten Fensters anzeigen. Das soll die Anzahl der Screens minimieren.

Remote Management von Aetria Wall Controllern

An das Aetria-System angeschlossene Videowand-Controller lassen sich jetzt vom Aetria Command Center aus herunterfahren, neu starten oder einschalten.

Dies kann bei der Installation und Konfiguration von Videowand-Controllern nützlich sein, die sich nicht in der Nähe der Videowand-Bildschirme befinden. Es kann auch verwendet werden, um Geräte einfach abzuschalten, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Energie zu sparen, was einen schnellen und effizienten Energiesparprozess für nicht 24/7/365-Betrieb ermöglicht.