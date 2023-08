Die neuen LG-Werbespots liefen seit letzter Woche am Burj Khalifa in Dubai – dem höchsten Gebäude der Welt und der weltgrößten Medienfassade – am Landmark 81 in Ho Chi Minh City/ Vietnam, auf DooH-Screens am Times Square in New York und im Piccadilly Circus in London sowie auf den LED-Screens von LG im Óvalo Gutiérrez in Peru und im KP Tower in Indien. Natürlich spielt der südkoreanische Heimatmarkt eine besondere Rolle: An ausgewählten Orten in Südkorea präsentiert LG die neue Markenkampagne.

Mit der globalen Kampagne möchte das Unternehmen seinen Kunden die Botschaft „Life’s Good“ vermitteln und “dazu inspirieren und ermutigen, das Leben mit einer optimistischen Einstellung anzugehen.”

Die DooH-Spots zeigen das lächelnde Gesicht aus den Buchstaben „L“ und „G“, das ansprechen und unterhalten soll. Das animierte Logo nickt, wippt und zeigt eine Reihe verschiedener Emotionen.