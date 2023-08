Der ProAV-Allrounder Christie, der ursprünglich aus dem Kinobereich kommt, führt zwei neue RGB-Laserprojektoren ein: den M 4K15 RGB und den M 4K+15 RGB. Sie ergänzen die M-4K-RGB-Serie und liefern eine Helligkeit von 15.750 Lumen. Das Design der Projektoren eignet sich für Attraktionen in Themenparks, Projection-Mapping-Spektakel, Live-Events sowie andere anspruchsvolle Anwendungen.

„Unsere ursprünglichen Projektoren der M-Serie, die 2007 erstmals vorgestellt wurden, waren mit über 16.000 verkauften Geräten unsere erfolgreichste Pro-AV-Projektorenserie“, sagt Joel St-Denis, Director of Product Management bei Christie. „Unsere neuen Modelle setzen die Tradition der Innovation fort, die die M-Serie so beliebt gemacht hat, und vereinen Robustheit, Zuverlässigkeit und Helligkeit in einem kompakten Gehäuse.“

Die neuen Projektoren lassen sich omnidirektional aufstellen und liefern volle Helligkeit bei 120 beziehungsweise 220 Volt. Mit der Trulife+-Elektronik entfallen die herausnehmbaren Optionskarten. Mit einem Gewicht von 38,1 Kilogramm sind sie laut Christie die leichtesten 3-DLP-Projektoren ihrer Klasse. Weiterhin sind die neuen Modelle mit den bisherigen Objektiven der M-, J- und Crimson-Serie sowie den Rigging-Rahmen der M-Serie kompatibel. Dank der RGB-Laser-Beleuchtung erzeugen die Bilder, die 98 Prozent des Rec.2020-Farbumfangs erreichen. Sie arbeiten bei einer Geräuschkulisse von 43 DBA.

Der M 4K15 RGB bietet ein Kontrastverhältnis von 2700:1 und eine 4K-UHD-Auflösung, während der M 4K+15 RGB ein Kontrastverhältnis von 2200:1 und eine 4K-UHD+-Auflösung bietet. Für Anwendungen, die höhere Bildwiederholraten erfordern, gibt es die Option der Mirage- und Mirage Pro-Upgrades, die 4K mit 120 Hz und HD-Auflösung mit bis zu 480 Hz liefern. Beide Modelle können ab sofort bestellt werden.

Letzten Monat hatte Christie bekannt gegeben, dass seine 1DLP-Laserprojektoren der Inspire-Serie von einer Reihe von Besucherattraktionen in der chinesischen Provinz Guangdong ausgewählt wurden. Mehr als 80 Projektoren, darunter die Modelle DWU760-iS, DWU860-iS und DWU960-iS, wurden im China Qiaodu Museum of Overseas Chinese und der Jiangmen Local Chronicles Hall in Jiangmen City sowie im Guangzhou Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Talent Hub installiert.