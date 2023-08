House of Communication nennt die Serviceplan Group, Europas größte inhabergeführte Agenturgruppe, ihr Münchner Office. Während der Pandemie war Serviceplan in das Münchner Werksviertel gezogen, wo die Gruppe ein neues Bürokonzept einführte. Gemäß „Activity Based Working“ kann jeder Mitarbeiter jederzeit den Ort auswählen, der am besten zu seiner aktuellen Tätigkeit passt – konzentrierte Alleinarbeit, Videocalls, Kollaboration oder Socializing.

Am neuen Hauptsitz richtete die Agenturgruppe 700 freie Schreibtische ein und stattete sie mit Monitoren und Peripheriegeräten von Dell Technologies aus. Zum Einsatz kommen USB-C-Monitore mit integrierter Webcam und Soundbar für Team Calls, womit die Docking Station wegfällt.

„Das Feedback zu den neuen Arbeitsplätzen fällt durchweg positiv aus und das Konzept wird von den Mitarbeitenden hervorragend angenommen“, sagt Bernhard Kunz, Senior Purchasing Manager der Serviceplan Group. “Die Serviceplan Group will das in München modellhaft realisierte neue Arbeitsplatzkonzept künftig auch an weiteren Standorten umsetzen.