Toshiba Global Commerce Solutions eröffnete in den Niederlanden ein Retail Operations Center. Das Unternehmen will damit den Service für seine POS-Systeme in Europa ausbauen. Das Operations Center liegt in Almere in der Nähe von Amsterdam. Mit einem neuen Bestandsmanagement verfolgt Toshiba hier den Lagerbestand in Echtzeit und konfiguriert maßgeschneiderte POS-Lösungen.

„Die strategische Lage des Operation Centers in der Nähe von Amsterdam ermöglicht den Zugang zur ausgezeichneten Infrastruktur sowie zu den logistischen Vorteilen der Niederlande“, sagt Linda Scott, Executive Director of European Operations bei Toshiba Global Commerce Solutions in Europa. „Wichtige Verkehrswege befinden sich in der Nähe, und internationale Versanddienste sind einfach verfügbar.“ Das mache Almere zu perfekten Standort, um die Abläufe des europäischen Handels zu zentralisieren.

„Wir erleben bereits jetzt, wie effizient das Center für unsere Kunden sein kann“, sagt Andrew Mc Daniel, Senior Vice President und Managing Director in Europe. Das Retail Operations Center soll eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie des Unternehmens spielen. Dazu gehört für Toshiba, die Dienstleistungen für den Einzelhandel zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.