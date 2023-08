Gewista öffnet sein Roadside-Netz für die programmatische Buchung. Dazu gehören die 142 großformatige DooH-Screens, die der Außenwerber im Laufe von 2022 aufstellte. Im Gewista-Portfolio laufen sie unter Digital Premium Screens und stehen entlang von Hauptverkehrsstraßen in ganz Österreich. Das Roadside-Netzt ist ab sofort auf der programmatischen Plattform Viooh von Gewistas Mutterkonzern JC Decaux zu finden.

Mit den digitalen Roadside-Billboards sind jetzt insgesamt 800 von Gewistas DooH-Flächen programmatisch buchbar. Die Zielgruppendaten basieren auf dem von Gewista geführten Outdoor Server Austria. Die Abrechnung erfolgt bei Viooh auf Kontaktbasis, wobei die Brutto-Kontakte nach Sichtbarkeitskriterien bewertet werden.

Am Targeting will Gewista noch weiter feilen. Laut Franz Solta, CEO von Gewista, sollen Werbetreibende in Zukunft ihre Zielgruppe noch enger definieren können. Auch die Option für dynamische Echtzeit-Kampagne soll dazu kommen.