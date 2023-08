Kramer baut sein Deutschland-Team weiter aus: Nachdem das AV-Traditionsunternehmen aus Tel Aviv im Mai Gerrit Lipgens als Country Manager rekrutiert hatte, kommt jetzt Marco Widmann ins Team. Als Area Sales Manager ist er von Frankfurt aus für Mitteldeutschland zuständig und berichtet an Gerrit Lipgens.

Marco Widmann kennt sowohl die AV- als auch die IT-Branche. Er war fast vier Jahre lang bei Samsung in Schwalbach tätig, zuletzt als Key Account Manager für B2C Display Sales. Davor arbeitete er beim Softwareunternehmen Artec IT Solutions. Für Kramer soll er das Partnernetzwerk ausbauen, neue Geschäftsmöglichkeiten in allen Vertikalmärkten identifizieren und neue Leads in Umsätze umwandeln.

Teil von Kramers DACH- und Europa-Strategie ist es, die regionalen Sales- und Management-Teams zu stärken. Der Anbieter setzt bei seinen Expansionszielen – dreifacher Umsatz bis 2025 – stark auf das Thema AVoIP, sowohl mit Hardware- als auch mit Softwarelösungen. „Kramer ist ein aufstrebendes Unternehmen. Um sicherzustellen, dass die Geschäfte auf die richtige Weise abgewickelt werden, ist es wichtig, dass wir die richtigen Leute haben“, sagt Gerrit Lipgens. „Mit Marcos umfassender Erfahrung in den Bereichen AV, IT und sogar Marketing haben wir das.“

„Ich bin stolz und freue mich, bei Kramer einzusteigen und Teil der aufregenden neuen Reise des Unternehmens auf dem DACH-Markt zu sein“, sagt Marco Widmann. Der neue Area Sales Manager ist dreifacher Familienvater. In seiner Freizeit ist er als Fußballschiedsrichter tätig und trainiert kleine Kinder.