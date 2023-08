Das E-Paper-Display Tableaux von PPDS ist nun für die Instore Experience Management Platform IXM von Grassfish zertifiziert. Die Kompatibilität gilt auch für andere Philips Android-SoC-Displays und soll vor allem im Retail neue Einsatzmöglichkeiten von Tableaux eröffnen. Eine Installation an einem großen internationalen Flughafen ist bereits im Gange, und weitere Details sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Roland Grassberger, Global Head of IXM Platform bei Grassfish, kommentiert: „Hohe Stabilität und umweltfreundliche Funktionen sind ein Muss für zukunftsorientierte Projekte. Das ist etwas, was wir als Unternehmen von uns und unseren Partnern verlangen. PPDS hat gezeigt, dass es sich nicht nur für die Nachhaltigkeit in der Branche einsetzt, sondern auch für die Bereitstellung von Lösungen, die für Einzelhändler und ihre Kunden einen Unterschied machen können. Wir freuen uns sehr, dass wir die Philips Tableaux für die Nutzung auf unserer Plattform zertifiziert haben und damit neuen und bestehenden Kunden auf der ganzen Welt noch wirkungsvollere und nachhaltigere Möglichkeiten bieten können.“

Tim de Ruiter, Global Business Development and Partnerships Director bei PPDS, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, dass unsere Philips Tableaux-Serie für die nahtlose Integration mit der Grassfish-Plattform zugelassen wurde. PPDS ist bestrebt, den Einzelhandelskanal zu unterstützen und innovative Hardware- und Softwarelösungen auf den Markt zu bringen, die einen Unterschied machen und die Lücken füllen, wo andere Lösungen entweder ungeeignet oder nicht kosteneffektiv sind.“

Damit ist Grassfish der zweite ISV, dessen Software für das Tableaux zertifiziert ist. Den Anfang machte Telelogos, der die Tableaux-Zertifizierung im April dieses Jahres bekanntgab