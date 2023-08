PPDS öffnet seinen ersten Showroom Asiens im Großraum Neu-Delhi. Unter der Marke „PPDS Studio“ baut der Visual-Solutions-Hersteller gerade lokale Anlaufstellen für Kunden in der ganzen Welt. In Europa gibt es bereits sechs solcher Studios, in den USA eine in Charlotte, North Carolina. PPDS führt Kunden in den Showrooms sein gesamtes Display-Portfolio vor und nutzt sie als Veranstaltungs-Locations. Das Studio in Neu-Delhi ist Teil einer Indien-Expansionsstrategie.

Das neue Studio befindet sich in der Satellitenstadt Gurugram, 30 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Delhi. Nach eigener Aussage stellt PPDS hier Lösungen vor, die auf die Bedürfnisse des indischen Marktes zugeschnitten sind. Der Hersteller zeigt hier Anwendungsbeispiele für Branchen wie dem Bildungssektor, Unternehmen oder dem Gesundheitswesen. Zu den Display-Lösungen im Showroom gehören: Digital Signage-Displays der D-Line und Q-Line, Videowände der X-Line und Direct-View-LED der L-Line. Auch das E-Paper-Display Philips Tableaux ist zu sehen.

PPDS geht anhand von Daten der Infocomm India 2019 davon aus, dass der indische Markt von 14,3 Milliarden US-Dollar Digital Signage-Umsatz im Jahr 2022 auf 20,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen wird. Der ProAV-Verband Avixa schätzt den gesamten indischen ProAV-Markt auf rund 7,7 Milliarden Dollar.

Seine Indien-Expansionsstrategie labelt PPDS mit dem Claim „Make in India“. Vor allem das Endkundengeschäft will der Anbieter mit seiner lokalen Präsenz ausbauen. „Die Eröffnung dieses neuen PPDS-Studios in Neu-Delhi ist zusammen mit unserem anhaltenden Versprechen ‚lokal für lokal‘, das in den kommenden Monaten die Eröffnung weiterer Produktionsstätten in Indien vorsieht, ein Teil unseres ‚Make in India‘-Versprechens“, sagt Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS.