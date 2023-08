Der deutsche Event-Dienstleister Satis-Fy wird die Invictus Games 2023 in Düsseldorf ausrüsten. Für das Sportevent, das unter der Schirmherrschaft von Prinz Harry steht, wird der Veranstalter den kompletten Innenbereich der Merkur-Spiel-Arena und die Spielfelder selbst mit Lautsprechern, Scheinwerfern und LED ausstatten. Auch die Bühnentechnik für die Eröffnungsfeiern gehört dazu. Für die Shows, in denen Stars wie der Rapper Macklemore auftreten, bringt Satis-Fy eine curved LED-Wand mit einer Fläche von 300 Quadratmetern und einer Höhe von acht Metern in die Arena.

Im Lager laufen schon die Vorbereitungen

Die Invictus Games finden dieses Jahr zum sechsten Mal statt, vom 9. bis 16. September. Seit 2020 steht Düsseldorf als Austragungsort statt. Satis-Fy hat als Event-Dienstleister den Vorteil, ein großes Materiallager und Vorbereitungsstätten in Düsseldorf zu haben. Hier bereitet das Unternehmen die Module vor. Für den Transport nutzt Satis-Fy trackbare LKWs und arbeitet mit eigenen Logistikern.

102 Tonnen Technik sind es, die das Team in die Arena transportieren wird – bestehend aus Rigging, Licht, Video und Audio. Die Crew startet Ende August mit den Vorbereitungen, vor Ort dann ab Anfang September. Während der Auf- und Abbauphase schickt Satis-Fy 346 Mitarbeiter in die Arena, die in drei Schichten rund um die Uhr arbeiten.

Prinz Harry rief die Invictus Games 2014 ins Leben. Die teilnehmenden Athleten sind Soldatinnen und Soldaten, die körperlich oder seelisch verwundet aus ihren Einsätzen zurückkehrten. Die Frauen und Männer treten in den Disziplinen Leichtathletik, Gewichtheben, Bogenschießen, Indoor-Rudern, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Radsport, Sitzvolleyball und Schwimmen an. Auch Soldaten der Bundeswehr treten für das deutsche Team an.