Ein neuer Programmatic-Out-of-Home-Case: Während des Frühlings hatte das Pharmaunternehmen Hexal eine DooH-Kampagne für sein Heuschnupfenspray Mometahexal gebucht. Die Kampagne war auf drei Ebenen datenbasiert: Ausspielung, Motiv und Location waren auf die Zielgruppe ausgerichtet.

Das Targeting erfolgte auf Basis des Pollenflugindex: Eine hohe Pollenkonzentration in der Luft triggerte die Ausspielung. Das Motiv verwendete Dynamic Creative Optimization; das Pollenindex-Barometer im Visual schwankte je nach Lage. Das zweite Visual zeigte die jeweilige Prognose für die folgenden zwei Tage an. Die Ausspielung war außerdem standortabhängig. Die aktivierten DooH-Screens befanden sich in POS-Nähe, also im Umfeld einer Apotheke.

Hexal hatte die Kampagne über die DSP The Trade Desk als Non-guaranteed Deal gebucht. Die Ausspielung erfolgte in den Städten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Für die kreative Umsetzung arbeitete Hexal mit den Agenturen Starcom und Cynapsis Interactive zusammen.