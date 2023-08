Wanzl ist dem United Nations Global Compact beigetreten: Die globale Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung hat die Aufnahme des in Leipheim ansässigen Herstellers für Retail, Material Handling und Access Solutions sowie Airport und Hotel Services offiziell bestätigt.

Mit dem Beitritt schließt sich Wanzl einem Bündnis von mehr als 21.000 Unternehmen und Organisationen weltweit an, die sich dazu bekannt haben, durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen. Als Teilnehmer der Initiative verpflichtet sich Wanzl dazu, die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in seinen Geschäftsprozessen und seiner Unternehmensstrategie umzusetzen und jährlich über seine Fortschritte zu berichten. Ebenso bekräftigt das Leipheimer Unternehmen seine Bereitschaft, aktiv Maßnahmen zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele, der SDGs, zu ergreifen.

„Als globales Unternehmen hat Wanzl eine Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Wir stellen uns dieser Verantwortung, haben schon viel erreicht und noch mehr vor. Denn wir sind überzeugt, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur durch nachhaltiges Handeln möglich ist. Unser Beitritt zum UN Global Compact ist daher der logische nächste Schritt und Ansporn, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen“, sagt Alexander Kienle, Chief Financial Officer von Wanzl.

Bernhard Renzhofer, Chief Sales Officer von Wanzl, ergänzt: „Als Unternehmen mit tiefen Wurzeln in Leipheim, tragen wir Verantwortung für die Region und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teilnahme bei UN Global Compact uns dabei helfen wird, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gemeinschaft zu haben.“