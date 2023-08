Vistar Media gibt bekannt, dass der Ten-Square-LED-Screen, einer der bekanntesten DooH-Locations in Singapur, nun mit der SSP von Vistar verbunden ist. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio in Südostasien, Werbekunden können den Tower-Screen, der auch für Forced-Perspective-Motive genutzt werden kann, programmatisch buchen.

Das 305 Quadratmeter große Digital Billboard mit 10-Millimeter-Pitch am belebten Ten Square ist Teil eines Autohauses, in dessen Turm die Boliden live ausgestellt und auch gleicht gekauft werden. Zusätzlich gibt es einen Veranstaltungsraum, der für Markenaktivierungen, Markteinführungen und Werbeaktionen genutzt werden kann.

„Während wir unsere Investitionen in programmatisches DooH in ganz Südostasien verstärken, freue ich mich, eine so starke Partnerschaft mit Ten Square zu schmieden, die Werbetreibenden eines der einzigartigsten Out-of-Home-Formate in Singapur für ihre Werbemaßnahmen bietet“, sagt Ben Baker, Managing Director, APAC bei Vistar Media. „Partnerschaften wie diese sind entscheidend für unsere Bemühungen bei Vistar, die allgemeine Akzeptanz von P-DOOH zu beschleunigen, und ich bin zuversichtlich, dass dies den Werbetreibenden helfen wird, den einzigartigen Wert zu erkennen, den dieser Kanal für einen Omnichannel-Medienmix bringen kann.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir sind begeistert, mit Vistar Media zusammenzuarbeiten, um Marken dabei zu helfen, ikonische P-DOOH-Kampagnen auf unserem herausragenden, Screen durchzuführen, der auf der Fassade des auffälligen Autoautomaten sitzt“, sagte Gary Hong, Gründer von Ten Square. „Mit diesen Innovationen hoffen wir, die Kreativität und das Branding auf ein neues Niveau zu heben und das Publikum selbst in den dunkelsten Nächten durch unsere faszinierende anamorphotische 3D-Reklametafel zu fesseln. Die nahtlose Verschmelzung von Technologie und Kunst ermöglicht es Marken, einen tiefen und bleibenden Eindruck bei den Passanten zu hinterlassen.“