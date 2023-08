Viewsonic führt eine zweite Viewboard-Serie mit Infrarot-Multitouch ein. Wie die IFP50-Serie, die im Februar auf den Markt kam, erfassen die Displays der IFP33-Produktreihe bis zu 40 Touch-Punkte gleichzeitig. Mit unter anderem geringerer Lautsprecherleistung sind sie etwas günstiger. Es gibt sie in den Varianten 65 Zoll, 75 Zoll und 86 Zoll. Wie alle Viewboards kommen sie mit einem Softwarepaket an Bildungs- und Meetingraum-Anwendungen.

Die Modelle der IFP33-Serie bieten unter anderem eine UHD-Auflösung, eine Helligkeit von bis zu 450 Candela pro Quadratmeter sowie einen Kontrast von 1.200 :1 und die Darstellung von 1,07 Milliarden Farben. Ein Umgebungslichtsensor reguliert die Display-Helligkeit automatisch. Bei Bedarf lässt sich der Blaulichtanteil reduzieren, wofür das Zertifikat Low Blue Light steht. Die DC-Flicker-Free Technologie steht für geringes Bildschirmflimmern.

In der Front der Displays sind jeweils zwei 18-Watt-Lautsprecher verbaut. Für den Input stehen drei HDMI (2.0)-, ein RGB/VGA-, ein Audio-Eingang und ein RS232-Port bereit. Dazu kommen ein OPS-Slot und ein Slot für ein Wifi-Modul. Als Ausgänge stehen HDMI und Audio (3,5 mm) bereit. An USB-Ports haben die Displays: 4x USB-A (3.0), 1x USB-A (2.0), 2x USB-B und 1x USB-Cmit einer Ladeleistung von 65 Watt. Dazu verfügen die Viewboards jeweils über zwei LAN-Anschlüsse (RJ45).

Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz. Das Softwarepaket umfasst unter anderem den VS Launcher, den VS Manger, VS Whiteboard, V-Cast Receiver, E-Airplay, C-Cast, Office Suite, sowie Cloud Drive und Miracast.

Die neuen Modelle sind wie ab August verfügbar – das IFP6533 für einen Nettoverkaufspreis von 1.179 Euro, das IFP7533 für 1.799 Euro und das IFP8633 für 2.529 Euro.