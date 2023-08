Viewsonic Die vierten Colorpro Awards laufen an

Viewsonic startet die vierten Colorpro Awards. Der diesjährige, global ausgerichtete Kreativwettbewerb steht unter dem Motto „Rise“ und lädt Künstler ein, Werke zu präsentieren, die einen Moment der Transformation darstellen. Ob sie den Moment in einem Foto oder Video festhalten, ist ihnen überlassen. Viewsonic prämiert die Gewinner mit Preisen im Wert von mehr als 20.000 Euro.

Das Thema Rise soll die Kraft der Veränderung symbolisieren. Gesucht sind visuelle Darstellungen von Wachstum, Erfolg, Empowerment und Stärke. Viewsonic holte sich für den Wettbewerb Unterstützung der Unternehmen Shooters, Pantone, Capture One, Calibrite und Shoot The Frame. Ihre Vertreter werden in der Jury mitwirken sowie Workshops und Promotions veranstalten.

Unter den Jury-Mitglieder befinden sich auch die vier künstlerischen Paten des Wettbewerbs: Luke Stackpoole, Jack Harding, Just Kay und Alice Greenfield. Auf der Homepage der Awards zeigen sie ihre Versionen von „Rise“.

„Vergangenes Jahr haben wir einen bemerkenswerten Durchbruch erzielt, indem wir die ColorPro Awards in einen globalen Wettbewerb für Visual Arts umgewandelt und mehr Partner und Künstler in unsere dynamische globale Gemeinschaft aufgenommen haben“, sagt Oscar Lin, General Manager der Monitor Business Unit bei Viewsonic.

Neben dem Geldpreis erhalten die Gewinner Monitore der Colorpro-Serie, die speziell für kreative Profis entwickelt wurden. Als Preise gibt es außerdem eine Reihe von Produkten und Mitgliedschaften zur Optimierung ihrer kreativen Arbeitsabläufe. Dazu gehören unbefristete Lizenzen für Capture One, Produkte von Pantone und Calibrite für das Farbmanagement sowie Mitgliedschaften für das Programm Shoot The Frame.

Bis zum 24. September 2023 können die Teilnehmer ihre Beiträge einreichen. Zusätzlich können alle am Social Media-Gewinnspiel teilnehmen und haben so die Chance, einen Colorpro-Monitor VP2756-2K zu gewinnen.