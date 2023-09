Am 29. September 2023 findet im BMW Park eine Basketball-Weltpremiere statt: Beim Bundesligaauftakt des FC Bayern wird das erste Erstliga-Spiel im Basketball auf einem kompletten LED-Glasboden vonstatten gehen.

Dabei wird das originale Spielfeld samt Begrenzungslinien von den LEDs nachempfunden, zusätzlich ist die Einbindung von Animationen, Grafiken, Imagespots und Entertainment möglich. Auch lassen sich Spieler oder der Ball visuell tracken.

Der LED-Boden stammt von ASB Glassfloor: Der Hersteller aus Bayern stattete bereits die U19-Basketball-WM der Frauen mit dem spektakulären Holzbodenersatz aus. Der Weltverband Fiba hatte bereits im vergangenen Jahr durch eine Regeländerung die Verwendung von LED-Glasböden zum 1. Oktober 2022 genehmigt.

Ermöglicht hatte den LED-Boden BMW; der Autobauer ist seit Juli 2023 neuer Sponsor der Bayern-Basketballer. In diesem Zuge wurde auch der Audi Dome in BMW Park umbenannt. „Wir haben die Partnerschaft mit dem FC Bayern München Basketball mit dem Versprechen angetreten, den BMW Park zu einer Sport- und Eventarena weiterzuentwickeln, die eine Attraktion in und für die Sportstadt München ist“, sagt Bernd Döpke, Leiter BMW München. „Das erste Punktspiel im BMW Park auf diesem Hightech-Boden ist in dieser Hinsicht ein absolutes Highlight und zeigt eindrucksvoll, dass BMW sowohl technologisch als auch beim Besuchererlebnis neue Wege geht und eine Vorreiterrolle übernimmt.“

Wie ist der Glassfloor aufgebaut?

Der ASB Glassfloor besteht aus zwei 5 Millimeter dicken Sicherheitsglasscheiben, die mit einer Sicherheitsfolie laminiert sind. Das Glas lagert auf einem speziell angefertigten LED-Display, welches sich auf Aluminium-Elementen befindet. Auf diese Weise bietet der Boden eine sehr gleichmäßige Elastizität und Stoßabsorption. Für den richtigen Halt verfügt das Glas über eine tiefengeätzte Oberfläche mit eingebrannten Keramikpunkten. Letztere verhindern Hautverbrennungen bei Stürzen. Laut dem FC Bayern wird die Verletzungsgefahr aufgrund der gelenkschonenen Lumiflex-Oberfläche geringer als auf einem herkömmlichem Belag eingestuft. Auch für den Rollstuhlsport eignet sich der Belag.

„Es ist fantastisch, dass kurz nach der U19-Frauen-WM nun auch die Männer der BBL ein offizielles Spiel auf unserem ASB Glassfloor austragen. Das zeigt, wie groß das Vertrauen in unseren Glasboden ist. Stolz bin ich auch auf die dreifache bayerische Kooperation zwischen dem FC Bayern, BMW und ASB Glassfloor. Gemeinsam schicken wir eine sehr innovative und leistungsstarke Mannschaft in den Wettbewerb. Innovation made and lived in Bavaria“, sagt ASB-Glassfloor-Geschäftsführer Christof Babinsky.

Training soll von LED-Boden profitieren

Dabei kann der ASB Glassfloor nicht allein als visuelles Spektakel dienen – sondern soll in das gesamte Stadionkozept eingebunden werden. Speziell für den Videoboden wurde die Anwendung Glasscourt OS entwickelt. Die interaktive Software integriert und synchronisiert den ASB Glassfloor mit LED-Walls und Videowürfeln und liefert in Echtzeit und kontextspezifisch Einblendungen, die Zuschauer, Sportler oder Trainer informieren.

Zudem soll der LED-Boden auch neue Trainingsmöglichkeiten eröffnen. In das Spielfeld integrierte Positionsdaten in Echtzeit ermöglichen es den Trainern, sofortiges Feedback zu geben, zum Beispiel das Öffnen oder Schließen von Passwegen, wodurch die Effizienz des Basketballtrainings verbessert und die Lernkurve der Spieler beschleunigt werden könnte.

Der Start des FC Bayern in die Easycredit Basketball-Bundesliga ist am 29. September gegen den Syntainics MBC. Auch in die Euroleague steigt der fünfmalige deutsche Meister dort mit einem Heimspiel ein, beim Derby gegen Alba Berlin am 5. Oktober.