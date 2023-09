BenQ stellt mit dem LH600ST seinen ersten Kurzdistanz-LED-Projektor für großformatige Full-HD-Darstellungen vor. Der 2.500 Ansi-Lumen helle LH600ST eignet sich vor allem für Szenarien, wenn auf kurze Distanzen große Bilddiagonalen gewünscht werden, ohne dass anwesende Personen oder Gegenstände Bildteile abschatten – zum Beispiel für Einrichtungen mit interaktiven Entertainmentangeboten.

Dank seiner Short-Throw-Optik generiert der LH600ST schon ab 2,75 Meter Projektionsabstand bis zu 180 Zoll große Bilddiagonalen. Dabei kann der Beamer sowohl horizontal als auch vertikal für die Projektion betrieben werden. Der LH600ST eignet sich für Freizeit-Locations wie Golfsimulatoren, Bowling-Bahnen oder Kartbahnstrecken.

Matter Lack vermeidet Lichtreflexe

Mit dem Einsatz mehrerer Modelle lässt sich der Kurzdistanz-Beamer auch für 3D Cave-Umgebungen nutzen – Cave steht für „Cave Automatic Virtual Environment“. Dabei hilft auch die matte Lackierung des 303,5 x 107,4 x 220,7 Millimeter großen Beamers: Sie vermeidet Lichtreflexe von der nahen Projektionsfläche, die Anwesende bei der Konzentration auf ihre Aktivität irritieren könnten. Ein weiterer Einsatzbereich sind Räumlichkeiten in Museen oder Bühnen, die der Beamer in allen Winkeln und Flächen ausleuchten kann.

Der LH600ST deckt 95 Prozent des Farbraums Rec. 709 ab, was eine farbintensive Bilddarstellung garantieren. Acht Bild-Modi und eine zusätzliche LED für die Darstellung eines zweiten Grün-Kanals optimieren die Bilder auf die jeweilige Anwendung. Dabei kann zum Beispiel die Darstellung von Golf-Simulationen mit realitätsgetreu wirkendem Gras, Sandbunkern und Himmel aufwarten.

Die Laufzeit gibt BenQ mit 20.000 Stunden – 30.000 Stunden im Eco-Modus – an. Das Gerät ist filterlos; das Gehäuse ist gegen Staub geschützt und besteht aus Recycling-Material.

Diagonalen zwischen 60 und 200 Zoll

Dank seines 1,2-fach-Zoomobjektivs lässt sich der Projektionsabstand an die gegebenen Räumlichkeiten anpassen. Mit einer Trapezkorrektur von vertikal und horizontal +/- 30 Grad werden die Bilder zudem auch auf schrägen Wänden rechtwinklig und perspektivisch korrekt dargestellt. Mit der Screen Fill-Funktion lässt sich die native Auflösung an das gewünschte Seitenverhältnis anpassen und dabei die Bildauflösung beibehalten. So erzeugt der LH600ST Bilddiagonalen zwischen 60 und 200 Zoll.

Anschlussseitig nimmt der BenQ LH600ST Bildsignale über zwei HDMI-Ports (1.4) oder zwei USB-A-Ports entgegen. Einer dieser beiden USB-Anschlüsse bietet Platz für einen Dongle, mit dem der Beamer sich über Wlan in die vorhandene Infrastruktur integriert. Ein 10-Watt-Lautsprecher ist ebenfalls integriert.

Der LH600ST ist im Handel zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.599 Euro brutto verfügbar.