Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wurde 2023 wieder der Best 18/1 Award, der kreative Plakatmotive auszeichnet, vergeben. Die Preisverleihung fand am 21. September in der Wassermannhalle in Köln statt.

Den ersten Preis ergatterte das Kölner Start-up Vytal Global mit dem Plakatmotiv „Bowljob for free“, welches das Mehrweg-Geschirrsystem des Unternehmens bewirbt. Durch den 1. Platz gewann Vytal eine Kreativprämie von 10.000 Euro sowie eine Außenwerbekampagne im Mediawert von 1 Mio. Euro.

Der zweite Platz ging an die Agentur Rocket & Wink mit dem Motiv „Nulllzucker-Trump” für das Unternehmen Fritz-Kulturgüter. Den dritten Platz konnte sich das Motiv „0% vegan“ von der Agentur Kreativrealisten für das Unternehmen Morawitzky sichern.

Aus mehr als 240 Einsendungen wählte eine Vorjury die zehn besten Motive aus. Erstmals mussten die Kreativen auch Plakatmotive für das Format 8/1, besser bekannt als die Litfaßsäule und für das City-Light-Poster-Format 4/1 entwerfen. Unter den Top-Ten waren unter anderem Gaffel, Mövenpick, Tonin, Bite Box, Aurora, Caramba und Share.

„Diese großartige Beteiligung auch nach drei Jahren Pause imponiert mir sehr. Das spricht dafür, dass unser Award in der bundesweiten Außenwerbebranche immer noch eine wahre Größe ist. Wir freuen uns jetzt schon auf zahlreiche Einsendungen im nächsten Jahr“, kommentiert Thaddäus Assenmacher, Geschäftsführer und Inhaber des Veranstalters ASS Werbe GmbH.

Die ausgewählten zehn besten Motive sind auf der Website des Awards zu sehen.