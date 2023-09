Am 10. Oktober 2023 lädt Kindermann wieder zum Xperience Day nach Würzburg ein. Dabei präsentiert der Anbieter sein Portfolio an Lösungen für Conferencing, Collaboration und Connectivity. Auf mehr als 2.000 Quadratmetern präsentieren neben Kindermann viele weitere Hersteller ihr Portfolio, darunter Bose Professional, Legrand, LG, Maxhub, Newline, Optoma, Philips, Sony, Vogel’s und Yamaha. Hinzu kommen Vorträge, Panels und Masterclasses.

Auch einen prominenten Key Note Speaker konnte sich Kindermann für seinen Xperience Day sichern. „The New Work Guy“ Christoph Magnussen wird den Teilnehmenden seine Sicht auf New Work und wie moderne Technologien die Arbeitswelt verändern in einem spannenden Vortrag näherbringen.

„Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir die „neue“ Kindermann vorgestellt, was weit mehr als den modernen Markenauftritt umfasst. Daher freuen wir uns, auf dem Xperience Day über den Fortschritt unserer Reise in die Zukunft zu berichten“, sagt Dominic Hoffmann, Marketingleiter von Kindermann.

Auf der Abendveranstaltung wird Kindermann seinen 160. Geburtstag, der vor zwei Jahren während der Pandemie stattfand, mit den Gästen des Xperience Days nachfeiern. Mehr Informationen finden sich auf der Website von Kindermann.