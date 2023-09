Zum Bundeswarntag, der 2023 am 14. September stattfindet, haben die großen DooH-Netzwerkbetreiber Zahlen veröffentlicht: Ströer gibt an, mit digitalen Informationssystemen in 310 Städten am Warntag teilzunehmen. 80 Prozent der vorhandenen digitalen Anlagen seien an das Mowas-System angeschlossen. Auch Wall macht Angaben zum Warntag: In neun Städten werden mehr als 1.100 DooH-Sceens von Wall die Probewarnungen übertragen.

Über das Mowas-System des BBK können Bürgerinnen und Bürger über Ereignisse in drei verschiedenen Gefahrenstufen gewarnt werden.

„Die große Herausforderung bei der Warnung der Bevölkerung besteht darin, möglichst viele Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Lebensgewohnheiten mit Warnmeldungen und entsprechenden Handlungsempfehlungen zu erreichen. Dabei ist es wichtig, die Menschen über möglichst viele Sinne anzusprechen. Wir sehen, dass die Verbindung von Cell Broadcast oder Sirenensignalen mit visuellen Informationen auf unseren digitalen Medienträgern dieses Vorhaben im öffentlichen Raum stärkt und damit Bürger:innen in Gefahrensituationen schnell leiten kann“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland.

„Die Stärken digitaler Stadtmedien sind vor allem Visibilität, Flexibilität und Schnelligkeit, womit Behörden einen entscheidenden Vorteil zur schnellen Information vieler Menschen im Stadtgebiet erhalten. Im Ernstfall zählt jede Minute“, erklärt Patrick Möller, Geschäftsführer von Wall.

