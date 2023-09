Die Gewinner der DooH Creative Challenge 2023 stehen fest. Insgesamt fünfzehnmal wechselte die Trophäe für die kreativsten Kampagnen für Digital Out of Home den Besitzer. Der vom IDOOH auf der Konferenz in Düsseldorf vergebene Award zählt auch für das Kreativranking der W&V.

In diesem Jahr vergab die hochkarätig besetzte Award-Jury Gold, Silber und Bronze in den Kategorien „DOOH Classic“, „Beste crossmediale Bewegtbild-Kampagne“ und „Innovative Use of DOOH“. Kein Gold, aber immerhin Silber und Bronze gab es in der Kategorie „Best Use of Data“. Erstmals vergaben die Juroren auch Gold, Silber und Bronze in der Nachwuchskategorie „DCC Youngstars“.

Und das sind die Gewinner der DooH Creative Challenge:

„DooH Classic“

Gold : „Mercedes-Benz Trucks: 500 km Reichweite“ von Scholz & Friends für Mercedes-Benz Trucks

: „Mercedes-Benz Trucks: 500 km Reichweite“ von Scholz & Friends für Mercedes-Benz Trucks Silber : „Boxes“ von Veruschka Bohn und Wall für V3

: „Boxes“ von Veruschka Bohn und Wall für V3 Bronze: „Architectural Breasts“ von Wefra Life und Mo Postproduction für Pink Ribbon Deutschland

„Beste crossmediale Kampagne“

Gold : „Driven by Dreams. Und was ist dein Traum?“ von PHD Germany und Grabarz & Partner für Porsche Deutschland

: „Driven by Dreams. Und was ist dein Traum?“ von PHD Germany und Grabarz & Partner für Porsche Deutschland Silber : „Erstmal Essen“ von Scholz & Friends für Uber Eats

: „Erstmal Essen“ von Scholz & Friends für Uber Eats Bronze: „Nicht neu. Aber neu! Die neue Vielfalt von Eduscho“ von Überground für Tchibo

„Best Use of Data“

Gold : Dieses Jahr nicht vergeben

: Dieses Jahr nicht vergeben Silber : „Oatly eiskalt durchgezogen“ von PHD Germany, Oatly in-house und Wall für Oatly

: „Oatly eiskalt durchgezogen“ von PHD Germany, Oatly in-house und Wall für Oatly Bronze: „Dolomiti Superski“ von Weischer JVB, NFQ/Digital Creatives und Saint Elmo’s für Tourismusmarketing für Dolomiti Superski

„Innovative Use of DOOH“

Gold : „Bundeswehr Airteam – Holocircle“ von Crossmedia und Castenow für Bundesministerium der Verteidigung

: „Bundeswehr Airteam – Holocircle“ von Crossmedia und Castenow für Bundesministerium der Verteidigung Silber : „Dream Machine“ von TV-Wartezimmer für TV-Wartezimmer

: „Dream Machine“ von TV-Wartezimmer für TV-Wartezimmer Bronze: „Der Schwarm – 3D-DOOH“ von Planus Media, Serviceplan und Mediaplus für ZDF

„DCC Youngstars“

Gold : Umweltkampagne „Entangled Futures“ von Markus Kenderes, Lucas Ott, Nicole Klaus, Minh Nguyen, Cem Ünaldi, Sebastian Schmidl, Maximilian Hammelmann, Shaina Milde und Christian Scherzer von der Hochschule Ansbach

: Umweltkampagne „Entangled Futures“ von Markus Kenderes, Lucas Ott, Nicole Klaus, Minh Nguyen, Cem Ünaldi, Sebastian Schmidl, Maximilian Hammelmann, Shaina Milde und Christian Scherzer von der Hochschule Ansbach Silber : „Dauerkrisenmodus“ von Deniz Caglar Dogan und Claire Joy Becker für Nummer gegen Kummer e. V.

: „Dauerkrisenmodus“ von Deniz Caglar Dogan und Claire Joy Becker für Nummer gegen Kummer e. V. Bronze: „Scan to Free“ von Louis Alexander Lubarski, Leon-Joell Richter, Kayan Hofyani und Ahmed Mohamed von der IU Internationale Hochschule für PETA Deutschland e.V.

Erster Preis Bruttokontakte

Während der 1. Preis mit 1 Milliarde Bruttokontakten verbunden ist – was einem Brutto-Mediawert von rund 5 Millionen Euro entspricht – wurden die Plätze 2 und 3 mit Geldprämien belohnt, die von TV-Wartezimmer zur Verfügung gestellt werden.

Schließlich wurde am Abend der Preisverleihung vom Publikum live vor Ort auch noch der Preisträger des „Audience Awards“ unter allen Shortlistplatzierten gewählt. Der Preis, der von der Agentur Plan gesponsert wird, ist mit dem Gewinn von 3.000 Euro verbunden. Er ging an die Kampagne „Make it plant-based“ von Grabarz & Partner für Burger King Deutschland.

„Sowohl die Quantität wie auch die Qualität der diesjährigen Einreichungen sind ein Beleg dafür, dass Digital Out of Home endgültig bei den Kunden und Agenturen angekommen ist“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH und Chairman der Jury. „Kein Wunder, schließlich ist DooH nicht nur ein wirksames Medium, sondern auch eine kreative Spielwiese mit unheimlich vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten.“