DooH Premiere der Swiss Out of Home Awards

Unter neuem Namen und unter neuer Trägerschaft wurden am Mittwoch vor 350 geladenen Gästen in Zürich 16 analoge und digitale Siegerarbeiten mit dem Swiss Out of Home Award in Gold, Silber und Bronze geehrt. Seit Jahrzehnten verlieh der Marktführer APG jährlich den Swiss Poster Award, der nun als Swiss Out of Home Award durch den Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) organisiert und durch APG|SGA, Goldbach Neo, Neo Advertising und Horizon gemeinsam getragen wird.

“Stark reduziert.” vom Migros-Discounter Denner erhielt den Hauptpreis “Campaign of the Year” und gewann zeitgleich Gold in der Kategorie Commercial National. Entwickelt wurde die Kampagne von thjnk Zürich. Insgesamt wurden 241 Arbeiten eingereicht, davon 34 von der Jury nominiert. Herausragende Siegerkampagnen waren auch die vegetarischen Versionen des bekannten «Google Maps Marker» von Ruf Lanz für das vegetarische Restaurant Hiltl und die DooH-Sortimentskampagne für den eCommerce Marktführer Galaxus.

In der Kategorie Out of Home Innovation verzichtete die Jury auf eine Preisvergabe, keine der eingereichten Kampagnen konnte überzeugen. Die Jury wollte hier unerwartete, unterhaltsame und vor allem neue Wege sehen, wie im öffentlichen Raum geworben werden kann.

Alle Gewinner auf einen Blick