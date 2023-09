Auf dem diesjährigen EPS Arena Summit, dem Branchentreff für das Stadion-Business, wird es ein Forum für nachhaltige Medientechnik geben. Vom 13. bis 14. September kommen in Frankfurt Stadionbetreiber und Sportclubs zusammen. Einer der Clubs ist der Bundesligist SC Freiburg, der gemeinsam mit dem Hamburger Integrator PMS Perfect Media Solutions das Nachhaltigkeitsforum präsentiert. Im Fokus stehen Energiesparpotenziale, Ressourcenoptimierung und Personalmanagement.

Im ersten Teil des Forums gewährt der SC Freiburg Einblicke in den nachhaltigen Einsatz von Technik und Medientechnik in seiner neuen Spielstätte, dem 2021 eröffneten Europa-Park Stadion. PMS Perfect Media Solutions wird im zweiten Teil dann Best Practices verschiedener Vereine vorstellen und eine Umsetzungsstrategie präsentieren. Speaker sind unter anderem Stefan Pagenkemper, Geschäftsführer von PMS, und Franz Schätzle, Leiter Veranstaltungstechnik/ Stadionregie des SC Freiburg.

Der EPS Arena Summit 2023 findet im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt. Der von Stadionwelt, ESB Marketing Netzwerk und dem Eintracht Frankfurt Stadion veranstaltete Branchentreff findet bereits zum fünften Mal statt. In 25 Foren mit mehr als 70 Speakern werden Fortschritte in der Stadioninfrastruktur präsentiert und diskutiert.