First Impression Auch Mainstream-Content muss sitzen

Wenn es um Content geht, denkt man oft automatisch an immersive Installationen. Mainstream-Use-Cases, die Verkaufszahlen fördern sollen, bekommen nicht genug Aufmerksamkeit. Das beobachtet Daan Berends als Creative Director des niederländischen Integratoren First Impression immer wieder. In ihrem Vortrag auf dem DSSE 2023 teilte sie deshalb ihre Tipps für Spot-on-Content

Das Publikum erfuhr, was hinter der Devise K.I.S.S. steckt und was Daan Berends mit „Don’t throw spaghetti“ meint. Wir wiederholen ihren Vortrag auf Youtube: