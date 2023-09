Immer mehr Flughäfen optimieren das Werbeflächenangebot – neben skalierbaren DooH-Screens, großformatigen LEDs und klassischen Plakaten liegen neuerdings Leuchtsäulen im Trend. Auch am Flughafen München bewerben nun Luxusmarken ihre Produkte hinterleuchtet an Säulen.

In Frankfurt wirbt Cupra schon seit Jahren unterhalb einer Rotunde mit einem Fahrzeug auf digitaler LED-Fahrbahn. Die Werbefläche ist kaum zu übersehen – jeder Reisende kommt nach der Sicherheitskontrolle und dem Walk-Thru Duty Free nicht an der spanischen Limousine vorbei. Neu sind nun fünf Illuminated Pillars (Leuchtsäulen). Bei den nun zusätzlich belegten Leuchtsäulen handelt es sich um neu entwickelte Werbeflächen von Media Frankfurt, die individuell und flexibel per Software steuerbar sind.

Der Cupra Markenauftritt an Deutschlands Drehkreuz Nummer 1 ist langfristig angelegt. Das Atrium sowie der Light Corridor sind bis Ende 2024 gebucht, ab September kommen für den gesamten Zeitraum noch die fünf Illuminated Pillars verstärkend hinzu.

„Mit Cupra verbindet Media Frankfurt eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft, die durch die hohe Innovationsbereitschaft des Kunden geprägt ist“, so Martin Korosec, Geschäftsführer Media Frankfurt. „Cupra war bereits unser Premierenkunde für das Programmatic-Angebot und hat sich auch sofort für die neu installierten Illuminated Pillars begeistert.“