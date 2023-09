Die US-Tochter von Data Modul stellt dieses Jahr auf der G2E Global Gaming Expo aus: In Las Vegas, vom 9. bis 12. Oktober 2023, präsentiert der Display-Anbieter mit Ursprung in München fertige Glücksspiel-Geräte für Casinos. Alle basieren auf Display-Technologien der eigenen Fertigung. Darunter sind ein Spielautomat sowie erweiterte Monitor-Konzepte.

Über die G2E Global Gaming Expo Die G2E ist eine Messe für die Glücksspielindustrie, die seit 2001 in Las Vegas stattfindet. Organisatoren der Veranstaltung sind die American Gaming Association und Reed Exhibitions.

Am Stand der Gaming-Messe wird eine Curved Wall zu sehen sein, die einen C-Curved PCAP Monitor in 43 Zoll und einen J-Curved Monitor in 49 Zoll zeigt. Daneben präsentiert Data Modul einen Spielautomaten, indem der Anbieter drei 27-Zoll-Full-HD-Displays und LED-Beleuchtungen verbaute.

Weitere Exponate sind eine Line-up-Wall mit einem 27-Zoll-Monitor und LED-Beleuchtungskonzept, ein 31,5-Zoll-Touchdisplay sowie ein 43-Zoll-PCAP-System mit Player Tracking zur Anzeige von Spielerdaten. Außerdem zeigt der Anbieter ein Tastendeck mit einem 19,1-Zoll-Stretched-PCAP-Display, das sich mit Features wie NFC-Technologie und induktiver Ladestation für die Integration in Spielautomaten eignet. Ein LED-Zylinder und ein runder 23,6-Zoll-TFT-Hochtisch runden das Line-up ab.

Data Modul wird die Gaming-Lösungen am Stand 1.941 in der Venetian Expo Hall in Las Vegas präsentieren.