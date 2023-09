Bei der Entwicklung von SB-Terminals, Kiosk-Systemen, Ticketautomaten oder EV-Ladesäulen wird oft das spätere Nutzungsumfeld nicht ausreichend berücksichtigt. In der idealen Welt sind die Touchpoints Indoor oder Semi-Indoor installiert in kontrollierter (Kunst-)Lichtumgebung. Doch in der Praxis befinden sich die Geräte an Orten, an denen zu mindestens zeitweise direktes Sonnenlicht auf das Display fällt und die Lesbarkeit stark beeinträchtigt. Ein Sonnenschirm – wie beim Parkautomat am Rheinfall in Schaffhausen in der Schweiz – ist sicherlich keine Option.

Die üblicherweise integrierten kleinen OpenFrame Displays waren bisher häufig leuchtschwache Indoor-Displays. Jeder invidis-Leser kennt sicherlich den Kampf mit unleserlichen Displays an Automaten.

Erst in den letzten Jahren – mit Aufkommen von EV-Ladesäulen – kommen sonnenlichttaugliche (Touch-)Displays auch in kleinerem Format immer mehr zum Einsatz. Selbst die Mainstream Displayanbieter wie Samsung und LG bieten nun kleinformatige geschlossene Highbrightness-Displays für die Integration ein, bisher wird der Markt dominiert von Openframe-Spezialanbietern wie HY-LINE, Data Modul & Co.