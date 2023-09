Die Zeiten hallenfüllender IAA-Messestände mit Dutzenden von Autos und Hallentor-großen kinetischen LED-Installationen sind vorbei. Neue architektonisch-anspruchsvolle Outdoor-Präsentationskonzepte im städtischen Umfeld ersetzen pompöse Indoor-Produktshows. Ganz neue Herausforderungen für Digital Signage- und ProAV: direktes Sonnenlicht und die Elemente der Natur (Regen, Feuchtigkeit), Sicherheitsmaßnahmen gegen Aktivisten und Klimakleber sowie Storytelling jenseits von Automobilen.

Die größte Herausforderung war das direkte Sonnenlicht. Das traumhafte Hochsommerwetter brachte bei direktem Sonnenlicht selbst die Leuchtkraft von ungeschützten LED an seine Grenzen. Einzig Highbrightness-LCD-Displays waren den Herausforderungen gewachsen. So entdeckten wir sonnenlichttaugliche Displays von Dynascan, Samsung und Peerless-AV an vielen Ständen. Doch nicht überall waren 3-5.000-Nits-helle Displays eingeplant.

Bei BMW gönnte man allen großformatigen Touchdisplays einen großen Sonnenschirm. Nur so waren die interaktiven Screens wirklich lesbar. Netter Zusatzeffekt: die Besucher und Screen-Nutzer haben den Schatten bei Temperaturen über 30 Grad geschätzt. Jedem Screen sein Schirm.